'Çapraşık dişler için tek tedavi yöntemi diş teli değil'

İSTANBUL, () TEKNOLOJİNİN gelişmesiyle beraber çapraşık diş tedavilerinin de çeşitlilik kazandığını belirten Ortodonti Uzmanı Dr. Pınar Türkoğlu, çapraşık dişlerin tedavisinde tek tedavi yönteminin diş teli olmadığını, birçok farklı yöntemin olduğunu söyledi.

Diş tedavisi uygulanacak kişilerin en çok diş telini problem olarak gördüğünü belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ortodonti Uzmanı Dr. Pınar Türkoğlu, “Diş telinin görünmesini istemeyen kişilere lingual tedavi uygulanarak, çapraşık diş sorunu çözülebilir. Normalde dişin ön yüzüne uygulanan sabit braketler lingual, ortodontik tedavide dişin arka kısmına uygulanır. Estetik bir tedavi sağlayan bu yöntemin tek dezavantajı ilk başta konuşma bozukluğuna neden olmasıdır. Braketler dil tarafında olduğu için bazı harflerin söylenmesi de zorlaşmaktadır" dedi.

'ŞEFFAF PLAKLAR İLE TEL KULLANILMADAN TEDAVİ YAPILABİLİR'

Tel kullanılmadan, invisalign adı verilen yöntemle de çapraşık dişlerin tedavi edilebildiğini söyleyen Dr. Türkoğlu, "Invisalign tedavisi kişiye özel olarak tasarlanan şeffaf plaklar ile uygulanan telsiz ortodontik bir tedavidir. Rahat ve yumuşak plaklar kullanılarak dişler yavaş yavaş doktor tarafından belirlenen yere yerleştirilir. Her bir plak 15 gün boyunca kullanılır ve sonrasında diğer plağa geçilir. Invisalign tedavisi, geleneksel tel tedavisine göre daha ağrısız ve konforludur. Braketlerden farklı olarak yemek sırasında istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz. İstediğiniz zaman dişlerinizi fırçalayabilir ve diş ipi kullanabilirsiniz" diye konuştu.

'TEDAVİLER KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR'

Lingual tedavide bilinen tellerin dil tarafından uygulandığını kaydeden Dr. Türkoğlu, şunları söyledi:

"Lingual tedavide sabit tedavi kuralları geçerlidir. Ayrıca tellerin neden olduğu rahatsızlıklar lingual tedavide de vardır. Estetik tedavi yöntemidir çünkü tellerinizi hiç kimse göremez. Invisalign tedavisinde ağız içinde herhangi bir tel veya metal parçası olmadığı için batma veya yara oluşumu olmaz, tedavi geleneksel tel tedavisine göre daha ağrısızdır. Braketlerden farklı olarak yemek sırasında istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz. İstediğiniz zaman dişlerinizi fırçalayabilir ve diş ipi kullanabilirsiniz. Hangi tedavinin uygulanacağı ve tedavi süresi kişiye bağlı olarak değişmektedir. Hastanın öncelik verdiği konulara dikkat edilerek hekimle beraber tedavi yolu çizilmelidir.”

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