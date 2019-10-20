Canan Karatay’dan kış reçetesi

“Yaz sebzeleri kışın tüketilmez”

“Bağışıklık sistemini güçlendirmek için turp yiyin”

Gül KABA-Özgür KUMNAOVALI/İSTANBUL, () –İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaz sebzelerinin kışın tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek, bağışıklık sistemini güçlendirmek için lahana, brokoli, karnabahar, kereviz, turp, ev turşusu, soğan ve karnabahar yenmesini önerdi. Prof. Dr. Karatay, “Turp yerseniz turp gibi olursunuz” dedi.

Kış sebze ve meyveleri havaların soğumasıyla pazar tezgahlarına indi. Sebze ve meyvelerin besleyici özelliklerinden faydalanmak için mevsiminde tüketmek gerekiyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklardan korunmak için kış reçetesi verdi. Evde yapılan turşu ve turşu suyunun hastalıklardan koruduğunu dile getiren Prof. Dr. Karatay, “Yaz sebzeleri kışın tüketilmez. Lahana, brokoli, karnabahar, kereviz, turp gibi sebzeleri rahatlıkla bol bol tüketmeliyiz. Lahanadan çorba, etli yemek ve sarma yapılabilir. Evde yapılan turşu ve turşu suyu ise hastalıklarımızı önlemek için çok önemlidir” diye konuştu.

“KIŞIN DOMATESİN SOFRADA YERİ YOK”

Mevsiminde tüketilmeyen gıdaların hem kalitesiz hem de pahalı olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, “Mevsimi olmadığı için seralarda yetiştirilen yaz sebzelerinin, kışın sofraya geldiğinde hiçbir besin değeri, kalitesi olmuyor. Ayrıca dünya kadar da pahalı. Şimdi ocak ayında patlıcan ve domatesin çok pahalı olduğunu göreceksiniz. Çok pahalı diye saçınızı başınızı yolmayın, çözümü basit gidip almayın. Patlıcanın, yeşil biberin ve domatesin ocak ayında sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya ilaçsız domatesleri alıp, benim yaptığım gibi pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp onu kullanacaksınız. Bu yöntemler gelenekseldir, asırlardır devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

"EN SAĞLIKLI MEYVE ZEYTİNDİR"

Tarım ilacı kullanılan meyvelerin tehlikeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Tüketilen meyveler eğer ilaçlıysa yazın, kış fark etmez tehlikelidir. Eğer meyvelerin üstünde pestisit, mantar ilaçları varsa yemeyin. Onun için ‘doğal meyve, kurtlu elma tüketin’ diyorum, bunlar bol bol yenebilir. Tabi ki en sağlıklı meyve ilaçsız olan zeytindir. Kışın en çok tüketeceğiniz meyve Anamur muzudur, turptur ve zeytindir” dedi.

GRİPTEN KORUYAN BESİNLER

Bağışıklık sisteminin çökmesiyle grip olunduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, “Grip, bağışıklık sisteminin çökmesi demektir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için turp yiyeceksiniz, turp gibi olacaksınız. Soğan, karnabahar yiyeceksiniz. Kelle paça ve işkembe çorbası tüketeceksiniz. Bol bol köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı sizi bütün hastalıklardan korur. Ev sirkesi bağırsak floranızı düzenler ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ev sirkesinin yanında kristal kaya tuzu da bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ev turşusu bağırsaklardaki bağışıklık sistemini güçlendiren bakterileri çoğaltır onun için çok sağlıklıdır” ifadelerini kullandı.