Canan Karatay: Oruç tutacaklar kendini hazırlasın

İÇ Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, oruç tutacakların ramazan ayından önce kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirterek, "İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek ve dinç bir şekilde oruca hazırlamak için herkes su içmeye başlasın. Bol bol su içsin, kaya tuzunu da bol bol kullansın" dedi.



Düzce Valiliği tarafından düzenlenen 'Okur-Yazar Buluşmaları' etkinliğine katılmak üzere kente gelen Prof. Dr. Canan Karatay, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Canan Karatay, ramazan ayında milletvekili adayları ile vatandaşların beslenme ile ilgili olarak dikkat etmesi gerektiğini belirterek, önerilerde bulundu.



Karatay kemik suyunun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Benim önerim biz de aşırı çalışıyoruz, seçime katılanlar da aşırı çalışıyorlar. Köy tereyağında 2-3 yumurta sarısı ile birlikte yendiği zaman hem oruç tutanlar dinç kalır, hem de ağır çalışanlar dinç kalır diye söylüyorum. Mutlaka paça çorbası, mutlaka işkembe, kelle paça çorbaları bol bol yenebilir. Bir de tabi et alamıyoruz diyenlere ülkemizde bayramdan bayrama Kurban Bayramı'nda et yiyor herkes ama kemik suyu çok önemli. Kemiğin içinde bulunan mineraller, proteinler, yağlar çok önemli. Bol bol kemik suyu içsinler. İçerlerse tüm günü dinç geçirirsiniz diyorum" dedi.



Oruç tutacakların kendilerini hazırlaması gerektiğini belirten Karatay, "Ramazanda zaten Karatay prensiplerine uyuyor. Karatay da iki öğün beslenin diyor. İki öğün yenilince doğal ve çok yenilmesi lazım. Sahur kahvaltı demek. Kahvaltıyı çok iyi yaparsak yumurtası ile tereyağı ile zeytini ile fındığı ile fıstığı ile çayı ile mutlaka yapılması lazım. Ama çay şekersiz olacak, kahve, süt içildiği zaman şekersiz olacak. Bol su içilecek. Ancak, ramazandan önce vücudu hazırlamak lazım onun için vücudun suya çok ihtiyacı var. Yani ramazan uzun ve sıcak günler olacak. 12-13 saat olacak. İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur. Susuzluk baş ağrısı yapar. Ama su tek başına değil, su tuz ile birlikte olması lazım. İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek ve dinç bir şekilde oruca hazırlamak için herkes su içmeye başlasın. Bol bol su içsin, kaya tuzunu da bol bol kullansın" diye konuştu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Canan Karatay'a tablo hediye etti.



KARATAY'DAN 3 BEYAZ UYARISI



İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Okur-Yazar Buluşmaları' etkinliğinde konuştu. Karatay hayranları salona sığmadığı için sahneye de oturmalarına izin verildi. Beslenme konularında bilgiler veren Karatay, "Şimdi gösterildi ki istikbalimiz, yani geleceğimiz bağırsaklarımızda. Bağırsaklarımız çok önemli bir organ. 3 rafine beyaz da bağırsaklarımız içerisinde bulunan dost hücreleri yok ediyor. Hangi 3 beyaz. Rafine olmuş yani fabrikaya girmiş çıkmış beyaz şeker, fabrikaya girmiş çıkmış rafine olmuş unlar, rafine olmuş tuzlar. Beyaz, saf ve öldürücü. Şeker alışkanlığınızda tekme atın. Özellikle mısır şurubu insan vücudunun her hücresi için beyaz şekerden 7 kat daha tehlikeli, daha zehir ve daha toksit olduğunu göstermiştir. Yediğimiz her şeker, içtiğimiz her gazlı, şekerli içecek, her türlü rafine olmuş unlar. Şekerli içecekler. Şeker hastası olalım olmayalım kan şekerini yükseltir" dedi.



Karatay, vücuda giren her türlü şekerin zararlı olduğuna dikkat çekerek, "O halde her türlü şekerler, lezzetli ben bir şey demiyorum ama vücuda girdiği zaman vücut onu şeker olarak algılıyor. Ne yerseniz yiyin, Gaziantep baklavası olsun, Hatay künefesi olsun ağzımıza aldığımızdan itibaren kan şekerimizi yükseltir. Vücut onu şeker olarak görür. Damak tadı ve beyindeki memnuniyeti aldırmaz vücut, kendini korumak mecburiyetindedir. İnsülin salgılar. Her türlü rafine olmuş unlar, şekerler, tüm şekerli gazlı içecekler, taze ve hazır sıkılmış meyve suları bunlarda şekerdir. Suni tatlandırıcılar, pirinç pilavı, patates, patates kızartması, makarna gençlerimize çok verilen enerji içecekleri çok tehlikelidir. Neden? Çünkü hepsi insülinimizi yükseltir ve zıplatır" diye konuştu.



'ET ALAMIYORSANIZ KEMİK ALIN'



Karatay, kemik suyunun önemine dikkat çekerek, "bana diyorlar ki, 'et diyorsun alamıyoruz'. Kemik alın kardeşim. Kemiği her türlü kemiği düşük ısıda pişirip, haşlayıp rahatlıkla her sabah tüketilebilir. Gençlerimizin, çocuklarımızın enerji kaynağıdır. Beyinleri gelişir. Kafaları gelişir ve imtihanlarına daha iyi çalışırlar" diye konuştu.



'KURTLU ELMA YİYİN'



Karatay son olarak doğada yetişen meyvelerin yenmesi tavsiyesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Tarım zehri ile yıkanmamış olanlar en sağlıklılardır. Dağ elması yiyebilirsiniz, alıç yiyebilirsiniz. Onlardan yapılan turşuları da yiyebilirsiniz. En sağlıklı yiyeceklerdir diyorum. Kurtlu elma yiyin diyorum. Ama elmayı ısırdığınız zaman kurdun yarısını elmada görmeyin diyorum"