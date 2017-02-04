Canan Karatay'dan şeker uyarısı

Burak GEZEN- Safiye Tanrı GÜNER/BİGA (Çanakkale), () - PROFESÖR Canan Karatay, şekerin kanser hücrelerini beslediğini belirtti, "Uzak durursak kanserden kurtuluruz" dedi.

Çanakkale'nin Biga Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında '4 Şubat Kanser Günü' nedeniyle düzenlenen 'Sağlıklı Beslenme' konulu söyleşiye Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay katıldı. Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen, kadınlar büyük ilgi gösterdiği söyleşiyi Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık da izledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, söyleşisinde insülin ve şeker hastalığının zararlarını anlattı. Bunların, kanserin başlıca sebebi olduğunu belirtti. Sağlıklı beslenerek insülin ve şekerin yükselmesinin önlenmesiyle sağlıklı bir yaşam sürülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Karatay, "Bugün maalesef şeker hastalarına verilen listelerde 8-10 dilim ekmek var. Ondan sonra şeker hastalığı iyileşmez deniliyor. Şeker hastalığı ailede varsa dahi, o ailenin beslenmesine bağlıdır, yanlış beslenmesine bağlıdır. Kesinlikle genetik değildir. Şeker hastalığı da, kanser de iyileşir. Hiçbiri genetik değildir. Hepsi yediğimize, içtiğimize ve yaşama biçimimize bağlıdır. Burada bir şeyi açıklamak istiyorum. Açlık kan şekerinizi ölçtüğünüz zaman normal ise şeker hastalığım yoktur diye kanmayın. Ya tokluk şekerine bakılacak, ya da kan insülinine. En hassası kan, insülin değeridir. İnsülin en önemli hormonlardan biridir" dedi.

Prof. Dr. Karatay ayrıca, bir bardak şekerli içeceğin içinde 22 tane toz şeker bulunduğuna dikkat çekti.

'HAYAT BOYUNCA FİT OLMALISINIZ'

Yaklaşan bahar ve yaz mevsiminde kilolardan arınmak ve fit girmek için neler yapılması konusundaki bir soruyu yanıtlayan Karatay, "Yaza fit girmek diye bir aldatmaca olamaz. Hayat boyunca sizin fit olmanız lazım, sağlıklı beslenmeniz lazım. Sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yedikten sonra zaten doğal olarak fit olursunuz. Göbeğinizde, karaciğerinizdeki yağlarda gider. Bütün hastalıklardan kurtulursunuz" dedi.

'İNSÜLİN VE ŞEKER YÜKSEKLİĞİ ESAS KANSERİN SEBEBİDİR'

Sigaranın kansere neden olan ispat edilmiş en önemli etken olduğunu ve bunun bilindiğini anlatan Karatay, ancak şekerin, vücuttaki ekmeğin ve işlenmiş bütün gıdaların, işlenmiş trans yağların kanser yaptığını da değindi. Rafine olmuş bütün yağların tehlikeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Bir de kanser hücrelerini şeker besler. Bunlardan uzak durursak kanserden kurtuluruz. Her gün 20 dakika kendi temponuzda yürümeniz yeterli. En önemli faktörlerden biri de her gün yeterli likit almanız, yani su içmeniz çok önemli. Bütün işlenmiş karbonhidratlar ve bütün işlemiş unlar tehlikelidir. Bir de bunlarla yapılan ekmeklerin içinde çok fazla katkı maddeleri vardır" diye konuştu.

Uzun boylu olmak için de protein tüketilmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Boyunuzun uzaması için yağ ve protein yiyeceksiniz. Karbonhidrat yedikçe kısalırsınız" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Sağlıklı beslenmek için günde iki öğün yemek yenmesi gerektiğini belirtti.

Söyleşinin sonunda Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ettiği Karatay'a çiçek ve plaket sundu.

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