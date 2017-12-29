Çanakkale'de altı ayrı kalp cerrahisi işlemi aynı ameliyatta uygulandı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Aşgün ve Yrd. Doç. Dr. Sonay Oğuz tarafından gerçekleştirilen operasyonla, Güldalı Hasırcı'ya (41), altı ayrı kalp cerrahisi işlemi aynı ameliyatta uygulandı. Ameliyattan sonra iki gün yoğun bakımda kalan Hasırcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çanakkale'de Güldalı Hasırcı bir süredir devam eden nefes darlığı, göğüs ağrısı ve erken yorulma şikâyetleri ile ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı doktorları tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinin ardından Hasırcı'nın üç kalp kapağında ciddi düzeyde kaçak olduğu, kalp damarlarında daralma geliştiği ve kalp içinde doğuştan gelen bir delik bulunduğu tespit edildi. Kalp konseyi, hastanın ameliyat olması gerektiğini belirtti.

Aynı ameliyatta birden fazla işlemin uygulanması zorunlu olduğundan operasyonun yüksek risk taşıdığı, hasta ve yakınlarına açıklandı. Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle günlük sıradan işlerini dahi yerine getiremez hale gelen Güldalı Hasırcı, ameliyatı kabul etti. Zorlu operasyon Doç. Dr. Fatih Aşgün ve Yrd. Doç. Dr. Sonay Oğuz tarafından gerçekleştirildi. 13 saat süren operasyonda, hastanın aort ve mitral kapakları değiştirilip, dar olduğu tespit edilen aort damarının kök kısmı genişletildi. Triküspit kapağına halka konularak onarım uygulandı. Daha önceden stent takılan ancak daralmış iki damarına baypas yapıldı. Kalbin iki kulakçığını birbirinden ayıran duvardaki doğuştan gelen delik dikilerek kapatıldı. Ameliyattan sonra iki gün yoğun bakımda kalan Güldalı Hasırcı, servisteki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Doç. Dr. Fatih Aşgün, Çanakkale'de ilk açık kalp ameliyatının anabilim dalında 2009 yılı Ekim ayında yapıldığını belirtti. Kalp nakli ve çocuk kalp cerrahisi dışında kalan her tür kalp ve damar ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Aşgün, şunları söyledi:

"En son Çanakkale'ye kazandırdığımız yapay kalp ve akciğer (ECMO) ve ototransfüzyon sistemleri bu tür riskli hastalarda başarımıza önemli katkılar sağlamıştır. Güldalı Hanım da ameliyatı yüksek riskli olan ve başvurduğu bazı diğer klinikler tarafından cerrahisi gerçekleştirilemeyen hastalarımızdandı. Aynı seansta iki, üç, hatta dört ayrı kalp cerrahisi işlemini uyguladığımız çok sayıda hasta mevcut. Ancak beşi büyük prosedür olmak üzere altı ayrı işlemin uygulandığı ilk hastamız Güldalı Hanım'dır. Ameliyat kalp-akciğer makinesi kullanılarak gerçekleştirildi. Hastanın kalbi ve akciğerleri ameliyat süresince durduruldu. Bu esnada hastayı kalp-akciğer makinesi hayatta tutmuştur. Kalbin içi açılarak planlanan işlemler gerçekleştirildi. Kalp içine iki adet mekanik yapay kalp kapağı ve bir adet yapay halka yerleştirildi. Kalp kapaklarından birinin konacağı aort damarının dar olduğunun tespit edilmesi üzerine kalp zarından elde edilen bir yama ile damar genişletildi. İki kalp damarına baypas yapılmış ve kalp içindeki delik kapatıldı. Bundan sonraki süreçte hastamız sağlığına kavuşarak günlük normal yaşamına geri dönecektir."



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