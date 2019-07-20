Büyükanne Usulü doğum

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi gebelik okulunda bu hafta Milli sporcu Sema AYDEMİR katıldı.

Son yıllarda sağlık bakanlığının normal doğuma teşviki ile birlikte, anne –bebek ölümlerine önlem olarak , güvenli sağlıklı bilinçli doğumu ön plana çıkaran normal doğum, eklenen bazı yeni metotlarla birlikte yeniden moda oldu.



Pek çok endikasyon ve sağlık sorunlarını göz ardı etmek uğruna sırf doğum sancısından korktuğu için , ya da bebeğine doğum tarihi seçmek istediği için sezaryen doğumu seçen anne adayları , yerini daha bilinçli annelere bırakması için Gebelik Okulu kuran Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi bilinçli annelere uzman doktor ve ebeleriyle geleceğin annelerini eğitiyor.