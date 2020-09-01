Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Mansur Yavaş'tan aşure istediği için tehdit edilen Büşra hemşireyle telefonda görüştü. Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, bir tabak aşure isteğinde bulunmuştu. Bu paylaşımına Yavaş'tan cevap gecikmedi. Yavaş, "Sevgili kızım Büşra" diye hitap ettiği Büşra hemşirenin nezdinde tüm Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure yollayarak, "İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

ÇİRKİN İFADELER KULLANMIŞTI

Bir süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcı Yavaş'ın tweetini alıntılayarak, Büşra hemşire hakkında yakışıksız ifadelerde bulundu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Büşra hemşirenin işine son verilmesini istedi. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUKLARINI AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var" dedi.