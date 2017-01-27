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Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki Kübra Özürberk, yoğun bakım ünitesinde 10 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Genç kızın babası Ümmet...

Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki Kübra Özürberk, yoğun bakım ünitesinde 10 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Genç kızın babası Ümmet Özüberk, ameliyatta ihmal olduğunu öne sürerek, doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Kübra Özüberk'e, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından, burundaki kıkırdakların alınması için 17 Ocak gününe ameliyat tarihi verildi. Genç kız, geçen salı günü girdiği ameliyatta kemiğinde oluşan hasardan dolayı beyin kanaması geçirdi ve uyanmadı. Yoğun bakım ünitesine alınan genç kız, bu sabah yaşamını yitirdi.
Kızının ihmal sonucu beyin kanaması geçirdiğini öne süren Ümmet Özüberk, ameliyatı yapan doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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