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Bursa'da trafik kazasında ölen kişinin organları umut oldu

BURSA'da trafik kazasında yaşamını yitiren F.S.'nin (61) ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Bursa'da, geçen hafta meydana gelen trafik kazasının ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma...

Bursa'da trafik kazasında ölen kişinin organları umut oldu
BURSA'da trafik kazasında yaşamını yitiren F.S.'nin (61) ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.
Bursa'da, geçen hafta meydana gelen trafik kazasının ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan F.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ailesi, F.S.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla F.S.'nin karaciğeri alınarak acil çağrıda bekleyen bir hasta için Antalya’da özel hastaneye ve sağ böbreği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderilirken, sol böbreği ve korneaları da Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nce kabul edildi.

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