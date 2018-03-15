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Bursa'da 70 milyon liralık 'Özel Hayat' yatırımı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 70 milyon liralık harcamayla yapımı tamamlanan, 150 yatak kapasiteli Özel Hayat Hastanesi, önceki hafta hizmete alındı. Hastane yönetimince düzenlenen basın toplantısında sağlık...

Bursa'da 70 milyon liralık 'Özel Hayat' yatırımı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 70 milyon liralık harcamayla yapımı tamamlanan, 150 yatak kapasiteli Özel Hayat Hastanesi, önceki hafta hizmete alındı. Hastane yönetimince düzenlenen basın toplantısında sağlık sektöründeki hedefler anlatıldı.
Özel Hayat Hastanesi'nin yeni binasında yapılan toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Bursa'dan kazandıklarını Bursa'ya harcamaktan gurur duyduklarını söyledi. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda, 20 ayda tamamlanan hastanede, 18 branşta 53 poliklinik, 22 yatak kapasiteli fizik tedavi ünitesi ve 6 yataklı rehabilitasyon alanın yer aldığını kaydeden Dr. Özkul, "Bu yatırımlarla Bursa, Türkiye'nin sağlık üssü olma yolunda daha da hızlanmıştır" dedi.
Her yeni yatırımla ülkedeki istihdam seferberliğine katkı sağlandığını vurgulayan Dr. Özkul, 370 kişiye iş imkanı sundukları hastanede, bu sayının yıllar içinde 500'e yükseltileceğini kaydetti. Personelin 'Sağlığınız için Hayat'tayız' sloganıyla çalıştığını anlatan Dr. Özkul, "Sağlık yatırımlarımızla 40 yıllık yolcuğumuzu sürdürüyoruz. Bu yatırımımızla gelişmiş altyapıya sahip yeni binamızda, her gelir grubundan vatandaşımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmak gayesini taşıyoruz. Teknolojik olarak çok üst düzey bir hastane inşa ettik. Bursa'dan kazandıklarımızı Bursa'ya armağan ettik. Yatırımımızla şehrimize, ülkemize, sağlık camiamıza, kısacası milletimize fayda sağladığımıza inancımız tamdır. İnşallah, bundan sonra gelecek neslimiz de bu yatırımları daha da artırarak, geliştirerek, katkı sürdürmeye devam eder" diye konuştu.
Başhekim Dr. Fatih Özkul ise ilk etapta, günlük hizmet verdikleri kişi sayısını 1000'e çıkarmayı ve medikal onkoloji, kardiyovasküler cerrahi ve anjiyo ünitelerini aktif hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Dr. Özkul, taşındıkları eski hastanenin ise tıp merkezine dönüştürüleceğini kaydetti.

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