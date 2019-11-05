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Bursa bölgesi, 8 yıldır organ bağışında 1'inci

BURSA'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda yapılan toplantıda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce illerini içine alan Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen...

SAĞLIK 05.11.2019, 17:14
Bursa bölgesi, 8 yıldır organ bağışında 1'inci
BURSA'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda yapılan toplantıda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce illerini içine alan Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak birinciliğini korumaktadır" dedi.
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bursa Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda Bursa Bölge Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ve Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce il sağlık müdürleri ile sağlık kurumu çalışanları katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, organ bağışı konusunda farkındalık sağlanması, organ bağışı oranlarının istenilen düzeye getirilmesi ve organ bağışı hakkında doğru bilgileri halka sunabilmek için çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Organ yetmezliği önemli sağlık sorunlarından biridir. On binlerce hasta, kendilerine bağışlanacak organla yeniden sağlıklı bir hayata dönebilmenin hayalini kurarken, diğer taraftan yoğun bakım ünitelerinde tüm tedavi seçenekleri denenmiş olmasına rağmen binlerce kişi, beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetmektedir.” dedi.
BURSA BÖLGESİ DONÖR SAYISIYLA BİR ÇOK AVRUPA ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTI"
2010’da başlatılan organ bağışı seferberliğinin başarı getirdiğini ifade eden Özcan Akan, “Ülkemizin yüz akı ve gururu olmaya devam eden Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce illerini içine alan Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak, birinciliğini korumaktadır. Donör sayısı değeri ile (Pmp değeri) birçok Avrupa ülkesini geride bırakan Bursa bölgesi, organ bağışında aile izni onayıyla da fark oluşturmaktadır” diye konuştu.
Bursa bölgesinin 2011 yılında 4,6 pmp ile Antalya, İzmir ve Ankara’nın ardından dördüncü sırada bulunduğunu söyleyen Özcan Akan, "2012’de 8,8 pmp ile Türkiye birincisi oldu. Bu noktadan sonra bölge olarak Avrupa ortalamasını hedefledik ve 2014’te 10,5 pmp değeri ile Türkiye’de ulaşılan en yüksek rakamına çıktık. Nihayet 2015’te tam bir Türkiye rekoru kırılarak, 15 pmp değerine ulaşıldı ki bu, bir Avrupa ortalamasıdır. Bursa bölgesi, 2016’da kendi rekorunu kırarak, 22 pmp ile Avrupa’nın birçok bölgesini geride bıraktı. İsveç, Hollanda, Almanya, Avusturalya, Danimarka, Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bölge olarak 2019’un da birincisi durumundayız. Bu çok önemli bir başarı” diye konuştu.
2,5 AY SONRA ORGAN BULUNDU
Özcan Akan'ın konuşmasının ardından organ nakli olan hastalardan 53 yaşındaki Bülent Özoğlu kürsüye gelerek organ naklinin önemini anlattı. Yaklaşık 9 ay önce karaciğer nakli olan Özoğlu da 2018’de Hepatit B kaynaklı siroz ve devamında karaciğer kanserine yakalandığını belirterek, bunun üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi'nin organ nakli merkezine başvurarak nakil listesine girdiğini söyledi. Bu süreçte çeşitli duygular yaşadığını belirten Bülent Özoğlu, "Bu süreçte korku, endişe, mutluluk gibi karışık duygular yaşanıyor. Birçok kez eşime ‘Bana bir şey olursa’ diye başlayan cümleler kurdum. Yıllarca nakil sırası bekleyen ve nakil olamadan hayatını kaybedenleri düşündükçe ne kadar şanslı olduğumu anladım. Sıraya girdikten 2,5 ay sonra uygun organ bulundu ve başarılı bir ameliyatla nakil gerçekleşti. Sağlığıma kavuştum ve 3 ay sonra işime devam edebildim” dedi.
Sağlıklı olduğu günlerde bağışçı olmadığını ifade eden Bülent Özoğlu, “Bana emanet edilen organa zararlı olabilecek her şeyden uzak duruyorum. Çevreme, arkadaşlarıma kendimi örnek göstererek, bağışçı olmaları ve etrafındakileri bağışçı olmaları konusunda teşvik etmeleri için çalışıyorum” dedi. Konuşmaların ardından organ nakli koordinatörlerine teşekkür belgesi takdim edildi.

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