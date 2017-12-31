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Buğlem bebek hayata tutundu

İZMİR'de 25 Eylül'de 680 gram ağırlığında doğan Buğlem bebek, hayata tutundu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 25 Eylül'de 680 gram olarak doğan Özlem- Uğur Türkyılmaz çiftinin ikinci çocukları Buğlem bebek, orada...

Buğlem bebek hayata tutundu
İZMİR'de 25 Eylül'de 680 gram ağırlığında doğan Buğlem bebek, hayata tutundu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 25 Eylül'de 680 gram olarak doğan Özlem- Uğur Türkyılmaz çiftinin ikinci çocukları Buğlem bebek, orada kuvöz sorunu yaşanınca özel bir hastaneye nakledildi. Buğlem Bebek, buradaki tedavi ile hayata tutundu. Bebek, annesinden süt emebilir duruma geldi ve 2 kilo 30 gram ağırlığında taburcu oldu. Anne Özlem Türkyılmaz, kızını kucağına alarak sevdi ve "Yeni yıl bana en güzel hediyeyi verdi. Kızımı sağlıklı görmemin, onu kucağıma alabilmenin mutluluğunun tarfi imkansız. Çok sevinçliyim" dedi. 

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