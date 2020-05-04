Bu ülkelerde Koronavirüs'den iyi haberler

Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünde vaka sayısı 3.5 milyonu geçerken ölüm sayısı da 250 bine yaklaştı... Fakat bu iç karartıcı tabloya rağmen iyi haberler gelmeye de başladı. Güncel verilere göre salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'da günlük ölüm sayısı en düşük seviyeye ulaştı. Türkiye'de de 11 Mart'tan bu yana ilk kez dün iyileşen hasta sayısı mevcut corona virüsü hasta sayısını geçti.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyada paniğe sebep olan corona virüsüne karşı alınan önlemler işe yaramaya başladı… Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, İspanya ve Fransa’da günlük ölüm sayıları son ayların en düşük seviyesine ulaştı.

Dün açıklanan verilere göre Fransa’da 135 insan yaşamını yitirirken, İspanya’da mart ayının ortasından beri en düşük ölüm sayısı açıklandı. İspanya’da dün 164 insan corona virüsüne bağlı sebeplerle öldü.

İTALYA’DA 2 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Benzer bir oran da İtalya’dan geldi… İtalya’da iki ayın en düşük ölüm sayısı açıklandı.

İtalya’da son 24 saat içerisinde 174 insanın öldüğü belirtildi.

Corona yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra bir ilk yaşandı

RUSYA’DA VAKA YÜKSEK ÖLÜM DÜŞÜK

Corona virüsünde vaka sayısı dün 10 bin artan Rusya’da vaka hızla yayılırken, ülkede yaşanan Covid-19’a bağlı ölüm sayısı ise diğer ülkelere göre daha düşük. Rusya’da dün 58 insanın yaşamını yitirdiği ve toplam 1.280 insanın öldüğü belirtildi.

ABD ve İtalya’nın ardından en çok ölümün yaşandığı İngiltere’de de son 24 saat içerisinde 315 insan yaşamını yitirdi. Fakat İngiliz yetkililer salgının tavan yaptığını ve hastaneye gelen yeni hasta sayısında bir düşüş yaşandığını duyurdu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK YAŞANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Koca, 11 Mart’tan bu yana ilk kez dün iyileşen hasta sayısının mevcut corona virüsü hasta sayısını geçtiğini söyledi.



Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 61 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken 1670 yeni vaka görüldüğü de duyuruldu. Türkiye genelinde toplam can kaybı 3.397’ye çıkarken vaka sayısı da 126 bin 45’e ulaştı.

Güncel verilere göre son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 4.892 olarak kayıtlara geçerken toplam iyileşen sayısının da 63 bin 151’e çıktığı belirtildi.

ALMANYA’DA DA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Almanya’da da 25 Mart’tan beri en düşük corona virüsü ölümleri açıklandı. Almanya’da corona virüsüyle mücadele eden en önemli kurum olan Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde 43 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede böylelikle toplam ölüm sayısı 6.692’ye çıktı.

Yetkililer son 24 saatte açıklanan ölüm sayısının 25 Mart’tan beri en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Ülkede son 24 saat içerisinde 2.200 insanın da sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Almanya’da son 24 saat içerisinde 679 yeni vaka tespit edildiği de kayıtlara geçti.