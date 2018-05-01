Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

Böbrekleri 2 kişiye umut oldu

SAMSUN'da yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçirip, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Satu Işık'ın (52) böbrekleri, 2 kişiye umut oldu. ​Bafra ilçesinde yaklaşık 10 gün önce yüksekten düşme sonucu beyin...

Böbrekleri 2 kişiye umut oldu
SAMSUN'da yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçirip, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Satu Işık'ın (52) böbrekleri, 2 kişiye umut oldu.
​Bafra ilçesinde yaklaşık 10 gün önce yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren Satu Işık, 5 gün önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Satu Işık'ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti. OMÜ Organ Nakil Koordinatörü hemşire Birgül Tan'ın görüştüğü aile, Işık'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Satu Işık'ın iki böbreği, operasyonla alındı.
Böbreklerden birinin aynı hastanede yapılacak ameliyatla bir hastaya nakledileceği belirtildi. Diğer böbrek ise Ankara'da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, acılı aileye gösterdikleri duyarlı ve onurlu davranış için teşekkür ettiğini belirterek, "Ülkemizde binlerce kişi organ ve doku bekliyor. Her yıl bir kısmını kaybediyoruz. O insanların tek çaresi organ nakli olmalarında. Acılı ailemizin verdiği kararla iki hastaya organ nakli yapılacak. Bu kararla bu iki hastaya yeni bir hayat şansı tanımış oldular. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314