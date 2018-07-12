Böbrek ve şeker hastalarına yaz uyarısı

SİVAS Numune Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Gülşah Altun, böbrek ve şeker hastalarının yaz aylarında daha fazla su tüketmeleri gerektiğini söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Gülşah Altun böbrek ve şeker hastalarının yaz aylarında sıvı alımında dikkat etmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Uzman Dr. Altun, sıcak havalarda sıvı alımının önemini vurgulayarak, "Yaz aylarında sıcakla beraber vücuttan su atımının da artacağı için sıvı alımının da artırılması gerekmektedir. Özellikle şeker ve böbrek hastalarının da tuz oranı azaltılmalı, su oranı ise artırılmalıdır. Kadınlarda günlük 1,5-2 litre, erkeklerde ortalama 2-2,5 litre su tüketilmesine ve bunun tüm güne yayılmasına dikkat edilmelidir. Sıvı alımında gazlı içecekler yerine mineral dengesi olan soda ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Aşırı kahve ve çayın idrar söktürücü etkisi olacağı için sıcak havalarda tüketimi azaltılmalıdır" dedi.

'SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU TÜKETİLMELİDİR'

Susamayı beklemeden su tüketilmesi gerektiğini belirten Uzman Dr. Gülşah Altun, "Susamayı beklemeden su tüketilmeli ve dışarıda kalınan her yarım saat için ortalama 1 su bardağı fazla su tüketilmelidir. Özellikle şeker hastaları ana ve ara öğüne dikkat etmelidir. Ana ve ara öğünlerde kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşüren glisemik indeksi yüksek yiyecekler işlenmiş buğday ürünleri, pirinç, bol şekerli meyveler, gofret, bisküvi yerine; glisemik indeksi düşük bakliyatlar, ceviz, fındık, yoğurt gibi gıdaları seçmelidir. Süt ve yoğurt ürünleri elektrolit dengesizliğini önlediği için bolca tüketilmelidir" diye konuştu.



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