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Böbrek kanseri Saraybosnalı Ivana , Türk hekimlerle sağlığına kavuştu

Böbrek kanseri hastası 6 yaşındaki Saraybosnalı Ivana , Türk hekimlerle sağlığına kavuştu. Avrupa ve Amerika’nın umut kestiği küçük kız Türkiye’de sağlığına kavuştu.

SAĞLIK 08.11.2021, 23:30 Murat Aydın
Böbrek kanseri Saraybosnalı Ivana , Türk hekimlerle sağlığına kavuştu

Doktor bir anne ve öğretmen bir babadan tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen Ivana Bjelogriç henüz 4 yaşındayken böbrek tümörü teşhisiyle kendi memleketinde hastaneye kaldırılmış ve uzun süre mücadele ederek, küçük bedeni ile kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmüştü. Saraybosna’da böbreği alındıktan sonra, 2020 yılında tüm tedavilere rağmen, akciğer ve karaciğerine yayılan tümör o mücadele ettikçe adeta önüne engeller koyuyordu. Mesleklerine ara vermek uğruna her şeyi bir kenara bırakıp çocukları için başka ülkelerde de sağlık ve şifa aramaya başlayan aile, küçük Ivana’ya Fransa ‘da otolog nakli (kendi hücrelerinden yapılan uygulama) yaptırdı. 

Yapılan tedavilerin çıkan sonuçları Avrupa’daki ve Amerika’daki pek çok sağlık kuruluşuna rapor olarak yollanmış olsa da, bu yaşta bir çocuk için yaşananlar oradaki hekimler tarafından çok da umutlu görülmemişti. 

Evlatları için asla pes etmeyen anne ve baba, 2021 yılında yeniden büyümeye baş gösteren tümör için Türkiye’ye geldiklerinde, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi hekimleri Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof Dr Ali Yeğinsu,  Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr Mustafa Okumuş ve Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr Hakan Sarbay yönetimindeki ekibe çocuklarını telim etti. Riskli ama umutlu ameliyatın ardından yeniden 6 kürlük  kemoterapi süreci devam etti. 7 ay boyunca yapılan uygulamalar sonucunda çıkan olumlu tetkikler, 3 yılın sonunda anne babanın yüzünü güldürürken Ivana, Türk hekimlerinin başarısı ile şimdi artık sağlığına kavuştu.

Çocuklarını sevinç gözyaşları ile kucaklayan aile doktorlarına teşekkür ederek, memleketleri Sarabosna’ya sağlıkla uğurlandı. 3 yıl boyunca mesleğine ara veren Kadın Doğum uzmanı ve Biyokimya doktoru anne Ninoslova ile öğretmen baba Jelenko Bjelogriç ‘Amerika ve Avrupa’daki doktorların bile umut vermediği bebeğimiz, Türkiye’de sağlığına kavuştu mutluluğumuzu kelimelerle ifade edemiyoruz, sadece gönülden teşekkür ediyoruz.’ diyerek duygularını dile getirdiler. 

#Böbrek kanseri #hasta #saraybosna #ivana #Türk Hekimleri #avrupa #amerika #organ nakli #yeniyüzyıl üniversitesi #özel gaziosmanpaşa hastanesi
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