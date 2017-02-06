Biyonik kulak bozuldu, Rojbin 2 yıl duyamayacak

Erol AKKIR/ ANTALYA, () - ANTALYA'da bir apartmanda kapıcılık yapan Veysi Atak, doğuştan görme ve işitme engelli kızı 7 yaşındaki Rojbin'in biyonik kulağının 4 ay önce bozulduğunu, devletin de yeni cihazı 2 yıl sonra verdiğini belirterek, "Kızımın yeniden duymasını istiyorum" dedi.

Antalya'da doğuştan işitme ve görme engelli Rojbin Atak'a 3 yıl önce alınan biyonik kulak 4 ay önce bozuldu. Rojbin, bozulan işitme cihazı yenilenemediği için artık duymuyor. Bir apartmanda kapıcılık yapan baba Veysi Atak, cihazın değerinin 16 bin lira olduğunu, maddi imkansızlık nedeniyle alamadığı için kızının her geçen gün daha da hırçınlaştığını söyledi.

BU BİZİM İÇİN BÜYÜK PARA DEDİLER

Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na 1.5 ay önce dilekçeyle başvurduğunu belirten Veysi Atak şunları kaydetti:

"Yetkililer 'Kampanya yapacağız, para toplayacağız. Bunun için izin belgesi gerekiyor. Bağlı bulunduğunuz Muratpaşa Kaymakamlığı'na gidip gerekli belgeleri alın' dedi. Başvurum üzerine inceleme yapmak üzere evime gelen yetkililer, 'Senin sosyal güvencen var, isteğini karşılayamayız, bu bizim için büyük para' dedi. SGK'daki yetkililer de verilen cihazın 3 yıllık olduğunu, yeni cihaz için 5 yıl geçmesi gerektiğini söyledi. Ama kızımın duyması için bozuk cihazın yenisinin alınması gerekiyor."

'ÇOCUĞUMUN DUYMASINI İSTİYORUM'

Cihazın bozulması nedeniyle kızının hiç duyamadığını ve hırçınlaştığını belirten baba Veysi Atak şöyle devam etti:

"Yardımcı olabilecek kimsemiz yok, valilik ve kaymakamlığa başvurdum, yardım alamadım. Mutlaka bu cihazı almamız lazım. Çocuğumun duymasını, diğer kardeşleri gibi konuşmasını istiyorum. Şu an sadece yüksek sesle adını söyleyince tepki veriyor. Cihaz takıldığında yüzde 90- 95 duyar diyorlar. Çocuğumun rahat duyması, rahat hareket edip oturabilmesi, acıktığını ya da su isteğini ifade edebilmesi için cihaza ihtiyacımız var. Rojbin diğer çocuklar gibi değil, açlığını, ihtiyaçlarını ifade edemiyor, sadece ağlıyor, bağırıyor."



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