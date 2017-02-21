Bitkisel ilaçları en çok kanserden korunmak ve zayıflamak için kullanıyoruz

İSTANBUL, () GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan "Bitkisel ilaçların zararı, yararını geçebilir." dedi ve uyardı: "Amcamın midesinde yara vardı. Sarı kantaron kullandı geçti gibi duyumlarla kullanılan bitkiler ya da bitkisel ilaçlar vücutta birçok tahribata yol açabildiği gibi toksik yani zehirli de olabilir."

Amerika Birleşik Devletleri'nde de bitkisel desteklerin kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Karakan: "FDA bu ürünler için GRAS (generally recognized as safe) yani genel olarak güvenlidir ibaresi koymaktadır. Uzun yıllar kullanılmış bitkisel ürünlerin yan etki kayıtlarına bakılarak bu ibare konulmaktadır. Güvenli olduğu düşünülen bitkisel ürünler ise doktor kontrolünde destek (yardımcı) tedavi olarak kullanılmalıdır. Dozları belirlenmiş olmalı ve bu dozlar aşılmamalıdır. İlaçlarla olan etkileşimine dikkat edilmelidir. Son yıllarda ülkemizde de gelişen bir alan olan fitoterapi (bitki tedavi bilimi) üniversitelerde yerini almaktadır. Özellikle eczacılık fakültelerinde fitoterapi alanında çalışan bilim insanları ve mezunlarının gelecekte daha fazla söz sahibi olması gerekir. Bu nedenle bilinçli bir yaklaşımla bitkisel ürünleri tüketmeli ve mutlaka bu konuda eğitim almış fitoterapistler ve doktorlarla görüşerek bitkisel ürünleri kullanmalıyız." dedi.

TÜM İLAÇLAR ZEHİRDİR

'Tüm ilaçlar aslında zehirdir' diyen Prof. Dr. Karakan, bitkisel ilaçların dezavantajlarını şöyle anlattı: "Örneğin bir bitkisel ürün bitkinin yetiştiği yer, hangi mevsimde toplandığı, o sene yağan yağmur miktarı gibi birçok faktörden etkilenir ve içindeki etken madde değişir. Bu nedenle standart yani her zaman aynı etkiyi göstermez. Diğer bir konu ise aktarlarda satılan bitkilerin gerçekten iddia edilen bitki olup olmadığıdır. Bazı durumlarda aktarlarda satılan bitkinin benzer aileden başka bir bitki olduğu az rastlanmayan bir durumdur."

EN ÇOK ZAYIFLAMA VE KANSERDEN KORUNMA AMAÇLI YAPILIYOR

Prof. Dr. Karakan bitkisel ilaçların en çok nerelerde kullanıldığıyla ilgili de şöyle konuştu:

"Ülkemizde en sık bitkisel ilaç kullanım nedenleri kilo verme, kabızlık, kanserden korunma veya tedavisi amacıyla yapılmaktadır. Kilo verdiren bitkisel karışımlar karaciğere oldukça hasar verebilir. Yine kabızlık için kullanılan karışımlar nedeniyle karaciğer yetmezliğinden kaybedilen çok sayıda hasta vardır. Kanserden korunma amacıyla satılan bitkisel karışımların ise kanserden koruduğunu gösteren kanıtlar çok zayıftır. Zararı yararını geçebilir. Kanser tedavisi sırasında kullanılan bitkisel ilaçlar ise kemoterapinin etkisini azaltabilir veya arttırarak hastayı hastanelik edebilir. Diğer bir konu ise hastaların doktorlarına bitkisel ilaç kullandıklarını söylememesi ve bazen gizlemesidir. Bu durumda doktorun tedavisi değişebilmekte, hatta zararlı karışımlar ortaya çıkmaktadır."