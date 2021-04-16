BioNTech aşısıyla ilgili 'üçüncü doz' uyarısı!

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüs (COVID-19) Pfizer/BioNTech aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.

CNBC televizyonuna konuşan firmanın CEO'su Albert Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.