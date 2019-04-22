Binlerce yıllık geleneksel tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor

Semih ŞAHİN- Muammer İRTEM/BURSA, () - BURSA'da mart ayında hizmete giren Türkiye'nin en kapsamlı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'nde (GETAT), binlerce yıllık geleneksel tedavi yöntemleri uzman hekimlerce hastalara uygulanıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Amacımız bu merkezi tam teşekküllü olarak işleterek uluslararası bir merkez haline dönüştürmek" dedi.

Osmangazi Çekirge Mahallesi'ndeki hastane binasında, Bursa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce yaptırılan GETAT Uygulama Merkezi'nde akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hacamat, hipnoterapi, homeopati, kupa, mezoterapi, ozon, proloterapi, sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yönetimleri uzman hekimlerce uygulanıyor. Bahçesinde fitoterapide (bitkiyle tedavi) kullanılmak üzere şifalı bitkilerin bulunduğu GETAT’ta, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için araştırma ve çalışmalar yapılıyor. GETAT merkezinin yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Amacımız burayı eğitim merkezi haline getirmek. Her geçen gün vatandaşlarımız duydukça ciddi bir taleple karşılaşıyoruz. Amacımız bu merkezi tam teşekküllü olarak işleterek uluslararası bir merkez haline dönüştürmek. Sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Burasını bir şifahane bakışıyla inşa ediyoruz. Burası modern tıbba alternatif değil. Kadim kültürümüzden gelen Osmanlı kültürünün yansıması olarak, şifahane bakışıyla inşa ettik. Amacımız, modern tıbba destekleyici unsur olarak hizmet vermesidir yoksa modern tıbbın alternatifi olarak düşünmüyoruz. Tamamlayıcı tıp olarak düşünüyoruz" dedi.

‘GELENEKSEL TIPTA MERDİVEN ALTI UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

GETAT’ın Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği usül ve esaslar göz önüne alınarak inşa edildiğini söyleyen Dr.Özcan Akan, "Merkezimizin başında dahiliye uzmanımız var. İşler, bu konuda yetkin 7-8 uzmanımızın kontrolünde yürütülüyor. Geleneksel tamamlayıcı tıp merkezi olarak merdiven altı uygulamaların da önüne geçmiş olacağız. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla buraya başvurup hizmet alabilirler" dedi.

‘BURSA ULUSLARARASI SEVİYEDE SAĞLIK KENTİ OLACAK’

Bursa’nın 2023 vizyonu doğrultusunda dev adımlar attığını da söyleyen Akan, "Şehir hastanemiz de yakın bir zamanda hizmete açılacak. Bu anlamda GETAT da önemli bir yatırım. Şehir merkezindeki diğer yatırımları da 2020 yılında bitirdiğimizde Bursa'yı uluslararası seviyede hizmet veren bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Bu da sağlık turizmi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 2011 yılında başladığımız projeksiyona uygun olarak yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmeye çalışıyoruz. İlçelerimizdeki yatırımların tamamı bitti. Şu ana kadar 16 hastaneyi bitirmiş durumdayız. En son, şehir merkezinde eksik kalan Çekirge Devlet Hastanesi'ni inşa etmeye çalışıyoruz. Daha da önemlisi, Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birini bitirmiş durumdayız. En yakın zamanda da şehir hastanesini hizmete sunmuş olacağız. Bursa'nın tarihi ve kültürel yapısına, doğal yapısına uygun olarak fizik tedavi ve rehabilitasyonu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Amacımız, bütün bu yatırımlar bittiğinde termali de işin içine alarak Bursa'yı uluslararası seviyede hizmet veren ileri seviye sağlık merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. 2023 yılına geldiğimizde bu iddiamızı gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

‘TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR MERKEZ’

Geleneksel tıp alanında merkez olduklarını belirten Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve GETAT Sorumlu Doktoru İç hastalıkları uzmanı Mürsel Sali de "Yakın zamanda eğitim merkezi haline geleceğiz. Her branştan uzman hekimlerimiz var. Bu anlamda da Türkiye'deki en geniş hekim kitlesiyle çalışan grup olduğumuzu söyleyebiliriz. Hekimlerimiz 10 branşta hizmet vermekte. Burası Türkiye'de örnek bir merkez. Bahçemizde 80 çeşit tıbbi bitki var. Hastalar bahçeden ilk girdiklerinde etkilenerek odamıza geliyorlar. Hasta için bir Fitoterapi ilacı yazılacaksa, ilacın ismi verildiği andan itibaren hastaya örneğini gösteriyoruz. Dışarıda o tıbbi bitkinin doğada kardeşleri de var. Fitoterapi alanında bitkinin kendisini görme imkanını buluyorlar" ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK RAHATSIZLIKTA KULLANILAN TEDAVİ: OZON

Merkezde uygulanan ozon tedavisi hakkında bilgiler veren Sali, "Ozon aslında oksijen molekülünün yanına bir atom eklenmesiyle oluşan kararsız bir moleküldür. Hızlı şekilde oksijen seviyesini yükseltir. Sonrasında da vücudun mikroplarla savaşan sistemini aktifleştirme üzerine çalışır. Ozon tedavisinde diyabet hastalarını, kas iskelet sistemindeki ağrı şikayetleri olan hastaları ve hepatit hastaları gibi savunma sisteminde bozukluk olan hastaları özellikle kabul ediyoruz. Bunların tıbbi tedavisinin yanında, ilaç dozlarının düzenlenmesinde destekleyici olarak kullanıyoruz. Binlerce yıldır, özellikle Anadolu'da ve tüm dünyada uygulanmakta olan, kadim kültürümüzde de, özellikle eserleri bulunan bu tedavileri doktor kontrolünde, modern tıbbi tedavisiyle birlikte uygulayıp, hastaların şifasına vesile olmakta kararlıyız" diye konuştu.

‘BU MERKEZ SAYESİNDE KENDİMİ GENÇ VE SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM’

GETAT'ta ozon tedavisi olduğunu belirten Emine Öksüz (46), "Şeker hastalığım vardı. Midemde ve kulaklarımda problemlerim vardı. Arkadaşımın tavsiyesiyle bu merkeze geldim. Çok memnunum. Ozon tedavisi gördüm. Çeşitli iğneler kullandım. Kendimi genç ve sağlıklı hissediyorum. Önceden işlerimi yapamıyordum. Şimdi yapabiliyorum. Herkese tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.



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