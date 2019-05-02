'Binlerce ortodonti hastası mağdur ediliyor'

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), uzman olmayan diş hekimleri tarafından verilen ve 'ortodonti' olarak tabir edilen diş estetiği ile ilgili tedavi karşılığında hastanelere ödenen payın kaldırılması, hasta ve hasta yakınlarınca tepkiyle karşılandı. Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, SGK'ya sorunun düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

1 Şubat tarihinde yayınlanan SGK Sağlık Uygulamaları (SUT) tebliğiyle, uzman olmayan diş hekimlerince verilen ve 'ortodonti' olarak tabir edilen diş estetiği ile ilgili tedavi karşılığında hastanelere ödenen payın kaldırılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Tedavileri devam eden 15 bine yakın hasta ile sıra bekleyen 10 bin 500 civarındaki hastanın mağdur olduğunu savunan Demokratik Sağlık Sen, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan Eğitim Diş Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, hekimler ve hasta yakınları ve hastalar da katıldı. Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, sosyal devlet olmanın temel kriterlerini açıklarken eğitim, sağlık, güvenlik, yargı gibi hizmetlerin devlet eliyle tüm vatandaşlara eşit ve ücretsiz verilmesi gerektiğini aktardı.

'NASIL BİR YOL İZLENECEĞİ BELİRSİZ'

İzmir'de hizmet veren İzmir Eğitim ve Diş Hastanesi'nin yıllardır vatandaşlara sağlık hizmeti verdiğini, bu hizmetlerden birinin de 'ortodonti' olarak tabir edilen diş estetiğiyle ilgili olduğunu anlatan Ahmet Doğruyol, "Uzman olmayan ve diş hekimi olarak işlemleri yapanlara hizmet bedelini maalesef SGK ödemiyor. Bunun üzerine randevulu olan tedavisi devam eden yaklaşık 10 bin 500 ve sıra bekleyen 15 bin civarında hasta mağdur. Önümüzdeki süreçte de mağdur olmaya devam edecek. Tedavisi devam eden ve yarım kalacak olan 10 bin 500 civarındaki vatandaşın ne yapacağı, nasıl bir yol izleyeceği de belirsiz" diye konuştu.

'DEVLET ELİYLE DEVAM ETMELİ'

Doğruyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim önceliğimiz özelde iş yapan bir meslek grubuna rant sağlamak değil, devletin menfaatini, çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın hakkını hukukunu korumak. Kamu kurumlarımız aldıkları kararlarda devletin, milletin menfaatlerini ve çıkarlarını korumak zorunda. Ülkemizde bulunan ortodonti uzmanlarının sayısının yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. Tedavi süresinin uzun olması ve ekonomik olarak pek çok ailenin zorlanacağı da göz önünde bulundurulursa, zorunlu olan bu tedavilerin devlet eliyle devam etmesinde büyük yarar görüyoruz. Tedavisi devam eden çocuklarımızın ise tedavilerinin kesinlikle tamamlanması gerekmektedir. Bu çocuklarımızı ortada bırakamayız. İnanıyoruz ki, SGK kurumu bir an önce bu yanlıştan vazgeçerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerini sonlandıracaktır."

Türk Diş Hekimleri Birliği Üyesi Tümay İmren de, söz konusu uygulama ile vatandaşların sağlıklı yaşam hakkının ellerinden alındığını, kısıtlamaların bedelini halkın ödediğini savunarak karardan vazgeçilmesini istedi.

HASTA YAKINLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bu karar ile kızının tedavisinin yarım kaldığını belirten Alkan Seyrek, "Benim kızım doğuştan hasta. Tedavi olması gerekiyor. Kızımın sürekli tedavisini yapan doktor artık ona bakmayacak. Sebebi ise uzman olmaması. Ama biz tedavilerin aynı doktor tarafından yapılmasını istiyoruz" dedi. Yeşim Kanıklar da, "Kızımın tedavisinin bitmesine çok az kaldı. Çoğu insanın geliri ortada. İlgililerin yardımını bekliyorum" diye konuştu. Öykü Taşçı ise, "Bizim gibi bir sürü hasta var mağdur olan. Biz tedavilerimizin sorunsuz olarak devam ettirilmesini istiyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup dağıldı.



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