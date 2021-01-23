Bill Gates koronavirüs aşısı oldu, mesaj yayınladı

Aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

Dünyanın en zenginlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19'a karşı aşı oldu.

Bill Gates, koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medyada paylaşım yapan Bill Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de COVID-19 aşısı için uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." mesajını verdi. .