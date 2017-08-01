"Bilinçsiz uygulanan güneş lekesi maskeleri cilde zarar veriyor"

İSTANBUL, () MEMORIAL Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Makbule Dündar yüz, eller ve dekolte bölgesinde görülen güneş lekelerinin son yıllarda yaş ve ten rengi ayrımı yapmadan herkeste ortaya çıktığını, tedavi edilmediği takdirde kalıcı olabileceğini ve cilt kanseri için öncü lezyonlarla karıştırılabildiği için erken dönemde kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

ARABA KULLANIRKEN YA DA YOLDA YÜRÜRKEN BİLE MARUZ KALDIĞINIZ GÜNEŞ LEKE YAPABİLİR

Güneş ışınlarının özellikle ozon tabakasının delinmesiyle birlikte cilt üzerinde de çok daha fazla etkin olmaya başladığını belirten Dr. Makbule Dündar, lentigo adı verilen sütlü kahveden siyaha kadar değişik tonlarda olan lekelerin, özellikle yüzde burun ve elmacık kemikleri üzerinde ve ellerde sıklıkla ortaya çıktığını belirtti ve şunları söyledi:

"Özellikle UVB tipi güneş ışınları cilt lekelerine sebep olmaktadır. Lentigo dışında yine güneş gören bölgelerde deriden hafif kabarık aktinikkeratoz denilen deriden hafif kabarık lezyonlar oluşabilmektedir.Aktinikkeratoz bir çeşit cilt kanseri öncü lezyonu olabildiği için hassasiyetle yaklaşılmalıdır.Korunmasız güneş ışınlarına maruziyet güneş lekelerine davetiye çıkarır.Araba kullanırken veya seyahat halindeyken dahi camdan sızan güneş ışınları, lekelenmeye sebep olabilir."

KOYU TENLİ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜP “BENDE LEKE OLMAZ” DEMEYİN

Güneş lekelerinin daha önceki yıllarda beyaz tenli, sarışın veya kızıl saçlı kişilerde görüldüğünü ancak son yıllarda olumsuz etkisinin artması ile koyu tenli, esmer kişilerde de sıkça ortaya çıktığını belirten Dr. Dündar, "Bu nedenle kişi “benim tenim ve saç rengim koyu, güneş beni etkilemez” diye düşünmek yerine kalıcı olabilecek güneş lekelerine karşı gerekli önlemleri almalıdır" dedi.

EL LEKELERİ ARTIK ERKEN YAŞLARDA DA GÖRÜLÜYOR

Yaş ilerledikçe yüz bölgesi kadar ellerde de lekeler ortaya çıktığını belirten Dr. Dündar, bu konuda şunları söyledi:

"Özellikle el üzerindeki koyu renkli, benekli görünümdeki güneş lekeleri yaşı ele verir.Günümüzde güneşin etkinliği arttığı için bu lekelerin ortaya çıkma yaşı da oldukça düşmüştür. 30’lu yaşlarda bile el üzeri güneş lekeleri ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle ellerin de güneşten korunmasına özen gösterilmeli, güneş koruyucu ürünler mutlaka ellere de sürülmelidir."

ÇOCUKLARI CİLT KANSERİNE KARŞI KORUMASIZ BIRAKMAYIN

Özellikle çocukluk çağından itibaren güneşten korunma bilincinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Dr. Dündar "Yapılan çalışmalar cilt kanserine yatkınlığın özellikle çocukluk çağında korunmasız güneş maruziyetiyle direkt bağlantısını göstermiştir. Özellikle mineral bazlı güneş koruyucular yaz ayları boyunca çocuklara uygulanmalı,11.000-16.00 arasında hem çocuklar hem de yetişkinler direkt güneş ışınlarına maruziyetten kaçınmalıdır" dedi.

GELİŞİGÜZEL BİTKİSEL ÜRÜN KULLANIMI LEKELERİ ARTIRABİLİR

Güneş lekelerinin tedavisinde bitkisel karışımların olumsuz etkilerinin olabileceğini de söyleyen Dr. Dündar, "Pek çok insan doğal olduğunu düşünerek çeşitli maske uygulamaları yapmaktadır. Ancakkulaktan dolma bilgiler ve arkadaş tavsiyesi ile alınan ürünler cilde zarar verebilir. Özellikle fitik asit, limon suyu, yoğurt, Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal renk açıcı özelliği olan doğal maddelerdir. Fakat bunlar direkt cilt üzerine özellikle yaz aylarında uygulandığı zaman alerjik reaksiyongeliştirme olasılığı yüksektir. Bu tür ürünler bazı durumlarda cilt renginde koyulaşmaya da sebep olabilmektedir. Bu nedenle leke tedavisinde mutlaka deneyimli bir dermatoloğa danışılması çok önemlidir" dedi.

TEDAVİ İÇİN UYGUN ZAMANI SEÇİN

Güneş lekerinin tedavisinin genellikle sonbahar ve kış aylarında yapıldığını belirten Dr. Dündar sözlerine şunları ekledi: "Yaz aylarında tedavi uygulamak lekelenmeyi artırabilir.Tedavi süresince ev ortamında dermatoloji uzmanının önerdiği renk açıcı medikal kozmetik kremlere ek olarak, lekenin ve cildin tipine bağlı olarak kimyasal peeling, çeşitli lazer tedavileri, renk açıcı mezoterapi seçenekleri seans seans tek veya kombinasyon şeklinde uygulanabilir.

Yaz aylarında güneş lekelerinden korunmak için bazı kişisel tedbirler alınmalıdır. Güneş lekelerinden korunmak için yaz kış güneş koruyucu kullanmak çok önemlidir.Kışın enaz SPF 30, yazın ise enaz SPF 50 olarak adlandırılan güneş koruyucu ürünler uygulanmalıdır.Kişi gün içinde çoğunlukla dış ortamda ise güneş koruyucu 2 saatte bir yenilenmelidir.Özellikle yazın seçilen güneş koruyucu hem UVA hem de UVB tipi güneş ışınlarına karşı koruyucu olmalıdır.Yaz aylarında şapka ve güneş gözlüğü kullanmak da faydalıdır.11.00-16.00 arası güneş altında bulunmamak çok önemlidir."

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