Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan yeni Koronavirüs tedavi rehberi açıkladı! Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Klimik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan yeni bir tedavi rehberi geldiğini söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul, "O tedavi rehberine göre, artık biz çok erken dönemlerde de hastalığı tedavi etmeye başlayacağız" dedi.

CNN Türk’te Fulya Kalkan'ın sunduğu haber programına Skype ile bağlanıp konuşan Prof. Dr. Ertuğrul, şunları söyledi.

Bugün yeni bir tedavi rehberi daha geldi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan.

O tedavi rehberine göre, artık biz çok erken dönemlerde de hastalığı tedavi etmeye başlayacağız.

Yani pozitif olarak bulduğumuz her hastaya neredeyse tedavi vereceğiz.

Bu olumlu bir gelişme.

Hastalık akciğer bulgularıyla seyretmeden daha da ağır tablolar oluşturmadan hastalığı tedavi etme şansına sahip olacağız.

TÜRKİYE’DEKİ 9 NİSAN 2020 COVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Koronavirüs nedeniyle 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bugünkü vaka sayısı ise 4 bin 56 olarak kayda geçti.

Türkiye’deki toplam vaka sayısı 9 Nisan 2020 Saat 20.00 itibariyle 42 bin 282, toplam can kaybı ise 908 oldu.