Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs salgınıyla ilgili tarih verdi!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı. Salgının henüz bitmediğinin altını "Aman dikkat!" ifadeleriyle çizen Özlü, her gün 2 binden fazla vatandaşın corona virüsüne yakalandığını ve 100 civarında vatandaşın da bu hastalıktan hayatını kaybettiğini hatırlattı. Özlü, “Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Henüz tedbirleri gevşetmek için uygun zamanda değiliz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşlara, sosyal mesafeyi ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. İftarların hane halkıyla birlikte yapılması gerektiğini belirten Özlü, “İyi gidiyoruz ama gevşeyip, bugüne kadarki tüm emeklerimizi, çektiğimiz zahmetleri boşa çıkarmayalım” dedi.

SOSYAL MESAFEYİ İHMAL ETMEYELİM

Sosyal mesafenin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Özlü şu uyarılarda bulundu:

Aman dikkat! Salgın bitmedi. Her gün 2000'den fazla yuttaşımız hastalığa yakalanıyor ve 100 civarında yurttaşımız da bu hastalıktan ölüyor.

Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Ardından soğutma yapmamız lazım ki, ikinci bir atak başlamasın.

Caddeleri, sokakları doldurarak, alış veriş için marketlere hücum ederek sosyal mesafeyi ihlal etmeyelim. İftarı hane halkımızla yapalım.

Tedbirlere uyalım. İyi gidiyoruz ama gevşeyip, bugüne kadarki tüm emeklerimizi, çektiğimiz zahmetleri boşa çıkarmayalım.

BAYRAM SONRASINORMALE DÖNÜLEBİLİR

Kurallara uyulduğu takdirde Ramazan Bayramı'ndan sonra normale dönülebileceğini ifade eden Özlü şu ifadeleri kullandı: