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Bilim insanları beynin sırlarını çözmek için mesaide

Mucizevi bir organ olan beynin sırları Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde, Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği (DABAD) ile beraber düzenlenen 3. Nörobilim Kongresi'nde masaya yatırılıyor. Bilginin doğru kullanımının önemine...

SAĞLIK 14.12.2019, 12:54
Bilim insanları beynin sırlarını çözmek için mesaide
Mucizevi bir organ olan beynin sırları Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde, Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği (DABAD) ile beraber düzenlenen 3. Nörobilim Kongresi'nde masaya yatırılıyor. Bilginin doğru kullanımının önemine değinen Prof. Dr. Uğur Batı, “Öğrenme ve yaratıcılık konusunda şirketlerin inanılmaz bir yatırım yaptığını görmekteyiz. Bu noktada bilginin sunulmasında hangi anın en doğru olduğunun cevabı aranıyor” dedi.

14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ve 900'e yakın bilim insanın hazır bulunduğu 3. Nörobilim Kongresine Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, DABAD Başkanı Selin Yiğit ile Prof. Dr. Elif Özkök, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Prof. Dr. Erdem Tüzün, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, Türkiye Zekâ Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı ve akademisyenler katıldı.

3. Nörobilim Kongresi’nin bu yılki ana teması ‘Farklı Disiplinlerde Aynı Beyin’ oldu. 34 oturum, 7 kurs ve 40 konferansta, 120 akademisyenin sunum yapacağı etkinlikte Türkiye'nin ilk beyin festivali de düzenlenecek. 2 gün boyunca ardışık oturumlarla devam edecek festivalde, alanında etkin isimler değerlendirmelerde bulunacak.

TOPLUM 5.0’I ANLAMAMIZI SAĞLAYACAK

Bu kongrenin toplum, akademi ve üniversite açısından çok önemli olduğunu kaydeden Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Özellikle toplum 5.0’ın bu tarz kongrelerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede geleceğin toplumu, yeni değer ve hizmetleri kesintisiz olarak geliştiren, insanların yaşamlarını daha uyumlu ve sürdürülebilir hale getiren bir toplum olacaktır. Üniversite olarak bu tarz etkinliklerin devamlılığını sağlayarak bilime ışık tutmak için çalışıyoruz. Bu anlamda üniversitemiz kampüsünü tüm bilim camiasına açmış bulunmaktayız. 3. Nörobilim Kongresi merak eden, araştıran ve öğrenmeye istekli toplumun düşüncelerini daha iyi anlamak için yapılan çalışmalardan sadece bir tanesi. Bu tür konuların daha iyi anlaşılması adına ülkemizde de en üst düzeyde konuşup tartışıyoruz. Geleceğimiz adına bu çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin dört bir yanından gelen bilim insanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

BİRÇOK BİLİM DALI İLE TEMAS EDİLİYOR

Açılışta konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, “Hukuk, pazarlama, eğitim… Kısacası sosyal bilimlerin tamamı, insanın aldığı kararların sorgulanmasıyla doğrudan ilgilidir. Nörobilim bizlere ‘karar’ dediğimiz sürecin hiç de düşündüğümüz kadar basit ve doğrusal olmadığını, birçok farklı bilim dalının çalışma ve uzmanlık alanındaki süreçlere de temas ettiğini gösteriyor. Bu bilim dalında gerçekleşen araştırmalar nörobilim ile matematik, fizik, biyoloji, tıp, psikoloji, kimya gibi bir düzine bilimin iş birliğini gerektirmektedir. Nişantaşı Üniversitesi olarak biz de farklı disiplinlerin iş birliği ile gerçekleşen çalışmaların daha fazla başarı getireceğine inanıyor ve bilimsel çalışmanın olduğu her yerde öncü olmayı, bilimsel faaliyetlerin her zaman destekleyicisi olmayı önemsiyoruz. Bu kongrenin sinir bilimleri araştırmalarında bir adım daha ileriye gidilebilmesi ve daha nitelikli birey ve toplum anlayışı ile yeni bir açılımın olmasına katkıda bulunacak olmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

 "ÖĞRENME VE YARATICILIĞA BÜYÜK YATIRIM YAPILIYOR"

Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Uğur Batı da bilginin doğru kullanımının önemine değinerek, “Öğrenme ve yaratıcılık konusunda şirketlerin inanılmaz bir yatırım yaptığını görmekteyiz. Bu noktada bilginin sunulmasında hangi anın en doğru olduğunun cevabı aranıyor. Son 10 yılın belki en popüler alanlarından biri beyin okuma teknikleri. Merkezi California’da bulunan piyasa araştırma şirketi SharpBrains’in raporuna göre 2015 yılında nöroteknoloji tıbbın önünde geçti ve ABD Patent Enstitüsü tarihinde ilk defa bir alandaki patent başvuruları tıp alanını geçmiş durumda. Dünyada beyin haritasını çıkarabilmek amacıyla milyarlarca dolar para harcanıyor. Ülkemizde de ilgi çok büyük ki bu harika bir şey. Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi olarak çok önemli bir kongreye imza atıyoruz. Alanlarının en önemli isimleri bu kongrede bir araya geldi” şeklinde açıklamada bulundu.

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