banner314

banner325

Son Dakika

'Beynini doğru besle, mutlu ol'

SAĞLIKSIZ beslenme birçok hastalığa neden olurken, birtakım hormonların da düzgün çalışmasını engelleyebiliyor. Unutkanlık, uykusuzluk gibi birçok sorunun altında yetersiz veya kötü beslenme olabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı...

SAĞLIK 06.11.2019, 09:55
'Beynini doğru besle, mutlu ol'
SAĞLIKSIZ beslenme birçok hastalığa neden olurken, birtakım hormonların da düzgün çalışmasını engelleyebiliyor. Unutkanlık, uykusuzluk gibi birçok sorunun altında yetersiz veya kötü beslenme olabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim bu kişilerin panik atak veya depresyon teşhisi alarak ilaç tedavisi gördüğünü belirtti. Bu hastaların öncelikle beslenmesini düzenlemesi gerektiğini ifade eden Dr. Yetim, "Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyesi artırılmalı. Serotoninin esas maddesi olan triptofandan zengin olan yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, pirinç, bezelye, ananas, muz gibi besinleri bolca tüketmek gerekir" dedi.
Serotoninin beyin ve bağırsaklardan salgılanan bir hormon olduğunu hatırlatan İzmir Kent Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Yetim bu salgının azalmasının neden olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekti, ilaçsız tedavisine yönelik önerilerde bulundu. Serotoninin, daha çok duygu ve davranış sinyallerinin iletilmesinde rol oynadığını, olumlu yöndeki duyguların sinyallerini hücreden hücreye aktararak, davranışlarımızın daha dengeli ve düzenli olmasını sağladığını kaydeden Uzm. Dr. Yetim şunları söyledi: "Bu da toplam ruh halimize olumlu olarak yansır ve böylece morali yüksek, kendisini zinde ve sağlıklı hisseden, kısacası mutlu olan kişiler oluruz. Bu nedenle haklı olarak serotonine mutluluk hormonu da denir. Serotonin salgısının azaldığı durumlarda bu denge bozulur. Kişi sıkıntılı, heyecanlı, sinirli, halsiz, morali düşük bir duruma gelir. Bu bozukluklar beden fonksiyonlarının da bozulmasına yol açar.  Kas kuvveti azlığı, halsizlik, iştah azalması, uyku bozukluğu, aşırı terleme, sindirim bozuklukları meydana gelir. Bağırsaklardan salgılanan serotonin sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Az salgılandığı zaman kabızlık, aşırı gaz, karın şişkinliği, mide barsak spazmları, karın ağrısı gibi belirtiler meydana gelir. Serotonin hormonunun beyin ve bağırsak hücrelerinden az salgılanmasının nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak kişinin stres altında kalması, üzüntü, sıkıntı durumlarının etkisi ile hücrelerden salgılanan serotoninin azaldığı varsayılmaktadır. Ayrıca serotoninin esas maddesi olan triptofan aminoasidini az almak da serotonin üretimi ve salgılanma azalmasına yol açar. Bu nedenle triptofandan zengin besinlerin bolca tüketilmesi önemlidir."
PANİK ATAK, ANKSİYETE, DEPRESYON TANISI KONULUYOR
Uzm. Dr. Yetim, hafıza zayıflaması, unutkanlık, endişe-korku-heyecan gibi duyguların artması, uyku düzensizlikleri, sinirlilik, aşırı hassasiyet, özellikle tatlı yeme isteğinde artış, iştah değişiklikleri, baş ağrısı gibi şikayetlerin serotoninin azalma belirtileri olduğunu vurguladı. Bu belirtileri gösteren, muayene ve tetkiklerinde başka bir nedeni bulunamayan hastalara genellikle panik atak, anksiyete, depresyon gibi tanılar konduğunu kaydeden Yetim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Serotonin eksikliğine bağlı anksiyete-depresyon tanısı konmuş hastaların tedavisinde başlıca iki yol vardır. Birinci yol, ilaçsız tedavidir. Serotoninin esas maddesi olan triptofandan zengin olan besinleri bolca tüketmek gerekir. Yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, pirinç, bezelye, ananas, muz gibi. Ayrıca serotoninin üretilmesinde aracı rol oynayan B6, B9, B12 vitaminlerini içeren besinlerin de fazla tüketilmesi önemlidir. Özellikle güneşli açık havada egzersiz yapmak, masaj yaptırmak, aşırı üzüntü, heyecan, korku gibi stres faktörlerinden mümkün olduğu kadar kaçmak, yaşam şeklini daha rahat, dingin ve stresten uzak hale getirmek uygun olur."

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5