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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve eşi Kovid-19 oldu
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşi koronavirüse yakalandı. Başkan Murat Aydın, "Hamdolsun genel durumumuz iyi" dedi.
SAĞLIK 17.04.2021, 15:39 Murat Aydın
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşi koronavirüse yakalandı. Başkan Murat Aydın, "Hamdolsun genel durumumuz iyi" dedi.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Hamdolsun genel durumumuz iyi. Esenlik dileklerimle Allah'a emanet olun."
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