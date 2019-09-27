Beyin tümörü ve KKKA hastalığını aynı anda yendi

İSTANBUL'dan yaz tatili için geldiği Tokat'ta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Ali Savaş'ın (60) beyninde tümör olduğu belirlendi. Tedavisi devam ederken keneden bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı da ortaya çıkan Savaş, gördüğü tedavilerle her iki hastalığı da atlatarak hayata tutundu.

İstanbul'da yaşayan işçi emeklisi Ali Savaş, eşi ve 2 çocuğu ile her sene olduğu gibi bu sene de yaz tatil için memleketi Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Oğulbey köyüne geldi. Savaş, köye geldikten 10 gün sonra yüksek ateş ve görme kaybı şikâyeti ile Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Savaş'a hastanede yapılan kontroller sonrasında hipofiz bezi tümörü teşhisi konuldu. Ancak tahliller sırasında beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Savaş'ın kene ısırmasıyla bulaşan KKKA hastalığına da yakalandığı anlaşıldı. Doktorlar, beyin tümörünün ilerlememesi için Savaş'ın ameliyat edilmesine karar verdi. Savaş, burundan endoskopik yöntemle ameliyat edildikten sonra ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 20 gün süresince KKKA hastalığına karşı tedavi gördü. 2 hastalığı aynı andan yenen Savaş, hayata yeniden tutundu.

'HASTA NORMAL YAŞANTISINA DÖNDÜ'

Ali Savaş'ın şiddetli baş ağrısı ve görme bozukluğu ile kliniğe geldiğini söyleyen Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Doktor Erol Öksüz, "Yapılan tetkiklerinde hipofiz bezi tümörü tespit edilmesi üzerine hızlıca yatışı yapıldı. Planlanan operasyon endoskopik olarak burundan girip beyindeki tümörü boşaltmaktı. Ancak tetkiklerinde beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. KKKA olduğu tespit edildi. Bu hastalık kan yolu ve solunum yolu ile bulaşabilen bir hastalık ve kanamaya neden olabiliyor. Bu nedenle literatüre baktık ve benzer bir ameliyatın KKKA hastalığı olan bir hastada yapılmadığını gördük. Hastada ameliyat esnasında şiddetli kanama riski olabileceği mevcuttu. Onun için tıbbi tedavi, ilaçla düzeltebilir miyiz, mevcut sıkıntılı durumunu geçirebilir miyiz diye düşündük. Fakat hastada tekrar kanama olması üzerine, hayati riski çok yükseldiği için mevcut riskleri göze alarak hastayı ameliyata aldık. Burundan endoskopik sistemle girerek hastanın tümörünü boşalttık. Hastamız sağlığına kavuştu. Ekibime herhangi bir hastalık bulaşması olmadı. Bir buçuk aylık bir tedavi sürecinden sonra hastamız burada. Hormonlarının büyük bir kısmı normale geldi. Hasta normal yaşantısına döndü" diye konuştu. Bu tip ameliyatın dünyada bir ilk olduğunu savunan Öksüz, "Biz bu tip ameliyatlarda burundan endoskopik olarak giriş yapıyoruz. Ama Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı kanamaya yol açan bir hastalık. KKKA hastalığı da var olan bir hastaya dünyada daha önce bu tip bir ameliyat yapılmamıştır. Dünyada ilk olan bir ameliyat" dedi.

'İKİNCİ BİR HAYATA KAVUŞTUM'

Sağlığına tekrar kavuşan Ali Savaş ise, "Beni iki hastalıktan kurtardılar ve tekrar sağlığıma kavuşturdular. Şu anda sağlığıma kavuştum. Beyin tümörümün olduğunu bilmiyordum. Biz ateşli bir hastalık olarak geldik. Burada yapılan tetkiklerde beyin tümörünün olduğunu ve kanamalı olduğunu söylediler. Acilen ameliyata alındım. İkinci bir hayata kavuştum" diye konuştu.



