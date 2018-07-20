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"Beyin sağlığınız için günde en az 30 dakika temiz hava alın"

YILDA yaklaşık 9 milyon kişinin ölüm nedenleri arasında hava kirliliğinin de etken olabileceğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji bölümü uzmanlarından Doktor Öğretim Üyesi Özge Arıcı Düz, beyin sağlığını korumak...

"Beyin sağlığınız için günde en az 30 dakika temiz hava alın"
YILDA yaklaşık 9 milyon kişinin ölüm nedenleri arasında hava kirliliğinin de etken olabileceğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji bölümü uzmanlarından Doktor Öğretim Üyesi Özge Arıcı Düz, beyin sağlığını korumak için her gün minimum 30 dakika temiz hava alarak yeşil alanda egzersiz yapılmasını önerdi.

Beyinle ilgili hastalıklardan korunma ve beyin sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Nöroloji Federasyonu (WFN) tarafından ilan edilen 22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nün bu yılki teması “Sağlıklı Beyin İçin Temiz Hava” olarak belirlendi. Nörolojik hastalıklardan özellikle otizm, bunama, inme, Parkinson hastalığının gelişmesinde hava kirliliğinin de rolü olabildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Düz, “Bu hastalıklardan özellikle mental sağlığın etken olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü giderek artan Alzheimer hastalığı, hem hasta hem de yakınları için ciddi sorunlar oluşturuyor. Günümüzde tüm bunama hastalarına ve nörodejeneratif hastalığı olan kişilere bununla birlikte sağlıklı yetişkinlere de her gün 30 dakika kadar temiz hava ve yeşil alanda yapılan egzersizler öneriyoruz. Hava kirliliğinin insan eliyle oluşturulduğu düşünülürse bu konudaki bireysel farkındalıklar artırıldıkça hava kirliliğini önlemek adına atılacak bireysel hareketler tüm beden sağlığı gibi beyin sağlığına da katkı sağlıyor” diye konuştu.

Isıtma sistemleri, endüstriyel ve araçlara bağlı atıklar, sigara, parfüm ve bunun gibi etkenlerin hava kirliliğine yol açtığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Düz, “Hava kirliliğinin beyin üzerine etkileri net olarak açıklanamasa da solunum yolu ile alınan toksik maddelerin beyine ulaşarak inflamatuar denilen yangısal reaksiyona neden olduğu bunun sonucunda da sinir hücrelerinde hasar oluşturabiliyor. Diğer bir suçlanan mekanizma ise hava kirliliğinin hızlı hücre yaşlanması neden olduğu görüşüdür” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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