Beyin pili takılı hastalar Guinness’e girmeye hazırlanıyor

İSTANBUL, () BEYİN pili takılı ve Parkinson hastası olan kişilerden oluşan Anadolu Ateşi (BeyPilDer) Perküsyon Takımı, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için son hazırlıklarını yaptı. Takım, rekor denemesi öncesi son provasını gerçekleştirdi. Mustafa Erdoğan yönetimindeki Anadolu Ateşi perküsyon ekibine destek verirken, Medipol Eğitim Sağlık Grubu da etkinlik için sponsor oldu.

‘Parkinson Perküsyonla Buluşuyor: Beyin Pili Hastaları Anadolu Ateşi'ni Yakıyor’ sloganıyla yola çıkan ekip, 250’yi aşkın beyin pili ameliyatı olmuş hastanın katılımıyla 7 Nisan'da İstanbul Grand Cevahir Otel'de Türkiye’de tıp alanındaki ilk Guinness Dünya Rekoru’nu kırmayı amaçlıyor.

“BEYİN PİLİ YÜKSEK DOZ İLACIN ETKİSİNİ TAKLİT EDİYOR”

Türkiye'de 150 bin kadar Parkinson hastası olduğunu ve Parkinson'un 62-65 yaş üzerinde her 300 kişiden birinde görüldüğünü söyleyen beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Hastalığın başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir. Hastalar genelde ilaç tedavisine iyi cevap veriyorlar. İlaçların yeterli olmadığı zamanlarda beyin pili ameliyatı uygun hastalarda çok yararlı bir yöntem. Beyin pili yüksek doz ilacın etkisini taklit ediyor ve bu ameliyatı olan hastalar, hastalığın ilk yıllarındaki haline geri dönüyorlar” diye konuştu.

“DERNEK, BEYNİNDE PİL OLAN HERKESE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR”

Beyin Pili Hastaları Derneği’nin, beyninde pil olan herkese yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Zırh, “Beyin pili ameliyatı olup, hayatın ritmini geri yakalayan bir hasta grubu ‘Parkinson ve Perküsyon’ teması içerisinde 7 Nisan’da Guinness Dünya Rekoru etkinliğinde herkesle bir olup performans sergileyecekler. Bu rekor Türkiye’nin tıp alanında önemli rekorlarından bir tanesi olma özelliği taşıyacak. Katılanların hepsi beyninde pil olan hastalar ve perküsyon takımı Anadolu Ateşi hocaları tarafından eğitiliyorlar. Rekor için 250 veya daha fazla hastanın bir araya gelmesi gerekiyor, kısmet olursa da 7 Nisan sabahı bu sayıda hasta bir araya gelecek” ifadelerinde bulundu.

“BÖYLE BİR REKOR BİZİM İÇİN GÜZEL BİR TECRÜBE”

Türkiye’den böyle bir rekorun çıkıyor olmasının kendileri için güzel bir tecrübe olduğunu belirten Anadolu Ateşi hocalarından Kemal Gemici, “Hastalar sağ ve sol ellerini kullanarak ritm ve koordinasyon çalışması yapmış oluyor. Mevcut hastalıkları nedeniyle katılımcıların koordinasyonları biraz bozuktu. Ancak yaptığımız çalışmalarla vücutlarını kullanabilmeyi, aktif olarak hareket edebilmelerini sağlamaya çalıştık. Bu çalışmalar çok verimli oldu. İlk geldiklerinde tokmak ve çubuğu tutmakta zorlanıyorlardı şu an ise ciddi bir gösteri yapar pozisyona geldiler. Bu çalışmanın dünyada bir örneği daha yok. Hepimiz için çok güzel bir tecrübe oldu” dedi.

Beyin Pili Hastaları Derneği çatısı altında toplanan ve rekora imza atacak olan hastalar gösteri öncesi çok heyecanlı olduklarını söyledi.

65 yaşında rekora imza atacak hastalardan biri olan Selim Yenisey, “Burada davul çalacağım için ilk başlarda bu kadar heyecanlı değildim ama zaman ilerledikçe heyecanlanmaya başladım. Yüzümüzün akıyla buradan çıkmayı umut ediyorum. Parkinson hastaları genellikle ameliyattan korkuyorlar ancak ben kesinlikle korkmamalarını tavsiye ediyorum, çünkü ameliyatla beraber hastalığı unutuyorsunuz” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi ve Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda gerçekleşecek olan perküsyon performansı öncesinde yurt içinden ve yurt dışından birçok uzmanın katılacağı bir sempozyum da düzenlenecek.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)