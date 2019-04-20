Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

MARDİN'de beyin ölümü gerçekleşen Emine Şakar’ın (70)bağışlanan organları, Malatya'da nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu. Artuklu ilçesindeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Emine Şakar'ın...

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu
MARDİN'de beyin ölümü gerçekleşen Emine Şakar’ın (70)bağışlanan organları, Malatya'da nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.
Artuklu ilçesindeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Emine Şakar'ın dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Şakar'ın 2 böbreği ve karaciğeri yakınlarının onayıyla bağışlandı. Organların bağışlanması üzerine Malatya'daki bir hastaneden ambulans uçakla Mardin'e gelen anestezi uzmanı Dr. Mehmet Ak ile ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 3 saat süren operasyonla alınan organlar, Malatya'da bulunan 3 hastaya verilmek üzere ambulans uçakla gönderildi.
'ORGAN BAĞIŞINA HEPİMİZ İHTİYAÇ DUYABİLİRİZ'
Şakar'ın beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailenin ve yakınlarının olumlu cevabından sonra organ nakli sürecini başlattıklarını ifade ederek, "Yapılan operasyonla karaciğer ve iki böbrek nakil ekipleri tarafından alınarak Malatya'da gönderildi. Organ bağışını kabul eden ailelerimiz yaşanan sıkıntıları bildikleri için 'başkaları da bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmesin hastaları hayat bulsunlar' diyerek gayet akli selim bir düşünceyle organ bağışı yapmayı kabul ettiler. İnşallah bu örnekler artıkça insanların organ bağışı konusundaki bakışı da değişir. Organ bağışına hepimiz ihtiyaç duyabiliriz insanlarımız organ bağışı konusunda empati yapmalıdır" dedi.
AİLEYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de davranışlarından dolayı aileyi hastanede ziyaret etti. Şakar ailesine teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, “Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 3 hastaya ikinci bir hayat verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı. Çünkü Türkiye genelinde organ bağışı bekleyen binlerce kişi var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328