Beyin ölümü gerçekleşen kadın, organlarıyla 5 hastaya umut oldu

SİVAS'ta beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hülya Şenol'un (54) organları, 5 hastaya umut oldu.



Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 10 Kasım'da beyin kanaması geçiren evli ve 2 çocuk annesi Hülya Şenol'un tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerinin görüştüğü aile, Şenol'un organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekip tarafından 3 saatlik bir operasyonun ardından Hülya Şenol'un organları alındı. Şenol'un bir böbreği, karaciğeri ve korneasının Samsun'da, diğer böbreğinin Erzurum'da, kalp kapakçığının ise İstanbul'da nakil bekleyen hastalara nakledileceğini söyledi.



Numune Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Gülseren Apak, 10 Kasım Pazar günü Şebinkarahisar ilçesinden beyin kanaması sonucu sevkli gelen Hülya Şenol'un dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "Aile yakınlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda organlarını bağışlama kararı aldık. Daha sonra organ nakli tetkikleri yapıldı. Nakil merkezleriyle iletişime geçildi ve bu sabah erken saatlerde başlayan ameliyatla organlar alındı" dedi.



Güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini dile getiren Apak, "Organlarımızın tamamını saklama koşullarını sağlayarak, ilgili illere götürerek orada hazır bekleyen hastalara nakledilecek. Burada önemli olan ailenin kararıydı, onlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karar verdiler. Onların söyledikleri de organ nakli bekleyen hastalara faydalı olabilmekti. Şenol'un eşi ve çocuklarının kararı vermesinin ardından süreç işledi. Ailemiz, böylece güzel bir şeye imza atmış oldu. İnşallah organ bekleyen hastalara çağrı olur" diye konuştu.