Beyin ölümü gerçekleşen hasta, karaciğeri ile can oldu

BALIKESİR'de beyin kanaması geçirip, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen İ.Z. (82) adlı erkek hastanın bağışlanan karaciğeri, Bursa'da organ bekleyen bir hastaya umut oldu.Balıkesir'de dün gece rahatsızlanıp devlet hastanesine kaldırılan İ.Z.'ye hipertansif beyin kanaması tanısı kondu. Yapılan tüm müdahaleye karşın İ.Z.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakil koordinatörlerinin görüştüğü çocukları, İ.Z.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine İ.Z.'nin karaciğeri, dün gece Bursa Acıbadem Organ Nakil Merkezi'nden gelen ekip tarafından, operasyonla alındı. Karaciğer, nakil bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere Bursa'ya götürüldü.Aileyi organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı kutlayan Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Emine Ekinci, "Babalarının organlarını bağışlayan ailemiz, 'Bizim babamız vefat etti, Başka babalar yaşasın, insanlara faydalı olsun' dedi. İki böbrek ve karaciğer bağışında bulunan aile organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. 82 yaşındaki donörümüzün böbrekleri nakil için uygun olmadığından alınmadı" dedi.

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