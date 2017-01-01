Bel Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Bel ağrısı bugün asrın hastalığı olarak modern insanda baş gösteren en büyük rahatsızlıklardan birisidir. Peki kişinin hayat kalitesini ve yaşam standartını düşüren, öldürmese de süründüren bu bel ağrısının nedenleri nelerdir?

Toplumsal istatistiklere bakıldığında bel ağrısının en çok görülme sebebi gribal enfeksiyondur. Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren kişilerde fizik tedavi sürecinde mutlaka bel ağrısı da görülmektedir.

Bunun dışında herkesin çok yakından bildiği bir bel ağrısı nedeni de bel kaymasıdır. Halk arasında yel vurması olarak da bilinen bu bel ağrısında kişi soğuğa maruz kaldığı zaman bel ağrısı çekmektedir.

Yine herkesin yakından bildiği bel fıtığı da be ağrısına neden olan en büyük rahatsızlıkların başında gelmektedir. Bel fıtığında kişinin ağır kaldırması ya da ani ve ters hareket etmesi esnasında açılan omurilik kemikleri arasına et parçasının sıkışmasıyla ağrı meydana gelmektedir. Yine bel fıtığının en büyük nedenlerinden birisi de aşığı kilo alımıdır. Aşırı kilo alımında da kişinin bel bölgesindeki etin omurilik kemikleri arasına sıkışmasıyla da bel ağrısı meydana gelmektedir.

Aşırı kilo alımı demişken bel ağrısının bir diğer nedeni de hamilelikte alınan kilolardır. Özellikle son aylarda göbeğin büyümesiyle bel olan yükün artması ve ince bel dediğimiz kısımdaki kasların zayıf olmasıyla hamile kişilerde bel ağrısı şikayetine rastlanmaktadır. Bu kişilere son aylarda hamilelik korsesi takması önerilirken yine hafif hamilelik egzersizleri ile bel kaslarını güçlendirmeleri tavsiye edilmektedir. Özellikle doğum sonrasında anne adayının çatısının oturması için en az iki hafta en fazla bir ay boyunca yatması tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde hamilelik sürecinde boyun fıtığı sorunu çeken kadınlarda bu ağrı kalıcı hale gelebilmektedir.

Son olarak bel ağrısı çeken kişilerin çekmiş oldukları ağrı kronikleşmiş ise yani üç aydan uzun süren bir ağrı olarak devam etmekte ise hastaların en yakın zaman da bir doktora görünmelerinde fayda olacağını söylemek isteriz.