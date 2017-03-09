Behçet hastalığı, İpek Yolu'ndan Türkiye'ye genetik miras

Selma KUNAR / ANTALYA, () - BEHÇET Hastalığı'nın, İpek Yolu'ndan Türkiye'ye genetik bir miras olduğu belirtildi. Hastalık, Türkiye'de her 100 bin kişiden 100 ile 420 kişi arasında değişen oranla görülüyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlhan Sezer, 'Behçet Hastalığı'nın İpek Yolu üzerindeki ülkelerde sık görülen bir hastalık olduğunu belirtti. Doç. Dr. Sezer, Japonya'da da rastlanan hastalığın en çok Türkiye ve İran'da görüldüğünü kaydetti. Hastalığın İpek Yolu üzerindeki ülkelerde bir genetik miras olduğunu aktaran Doç. Dr. Sezer, "Ve bu genetik miras üzerine eklenen birtakım çevresel faktörlerle hastalığın ortaya çıktığını biliyoruz" diye konuştu.

TÜRK HEKİM HULUSİ BEHÇET TARAFINDAN TANIMLANDI

Hastalığın ilk olarak 1937 yılında Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından tanımlandığını hatırlatan Dr. Sezer, "3 semptom kompleksiyle ki, bunlar ağızda ve genital bölgede yarayla birlikte göz lezyonlarının tanımlanmasından sonra 'Behçet Hastalığı' olarak adlandırılmıştır" dedi.

TÜRKİYE'DE ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR

Hastalığın Türkiye'de oldukça sık görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. İlhan Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye için 100 binde 100 ile 420 arasında bir sayı verebiliriz. Yani 100 bin insanda 100 ile 420 insan arasında görüldüğünü biliyoruz. Bu sayının Japonya'da 100 binde 10'lara düştüğünü biliyoruz. Avrupa ve Amerika'da ise bu sayı çok azalarak 100 binde 1 gibi değerlere düşüyor."

AĞIZ VE GENİTAL BÖLGE YARALARINA DİKKAT

Tüm hastalıklarda olduğu gibi Behçet hastalığında da erken dönemde tanı konulması halinde hastalığın kötü sonuçlarının önüne geçilebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Sezer, şunları kaydetti:

Hastalık ağız ve genital yara gibi bulgularla ön planda duruyor ama esas sıkıntı göz, beyin, iç organların, damarların tutulumu. Bunlar insanların hayatlarını kaybetmesine ya da sakat kalmalarına neden olabilecek önemli tutulumlar. Hastalık zamanında teşhis edilirse önemli bir kısmını tedavi edebiliyoruz. Ama her şeye rağmen tedavi edemediğimiz, tedaviye cevap alamadıklarımız da oluyor."

BELİRTİLERİ

20-35 yaş arasının hastalığın en sık görüldüğü dönem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İlhan Sezer, yılda 3 defadan fazla ağızda aft çıkması, gözde iltihaplanma (üveit), genital bölgede yara, eklem ağrıları ve iltihaplı sivilce gibi cilt lezyonları ile vaskülit tanısının hastalığın belirtileri olduğunu ifade etti.

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