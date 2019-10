"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

Sağlıklı bebekler için anne sütünün önemli olduğunu belirten Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Meryem Can, “Emzirme, her çocuğun yaşama en sağlıklı başlangıcını sağlamanın hayati bir parçası, bebeğin ilk aşısı ve en iyi beslenme kaynağı” dedi.

Türkiye ve dünyada, bebek ölümlerinin azaltılması, bebek sağlığının geliştirilmesi, büyüme ve gelişme sürecinin sağlıklı olması için sayısız program ve projeler yürütüldüğünü belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Meryem Can, bebek sağlığı açısından anne sütünün önemine değinerek önemli açıklamalar yaptı. Can, bebek sağlığı açısından anne sütünün teşviki için sayısız projelerin yürütüldüğüne değinerek, “Sağlıklı bir büyüme ve gelişme süreci için en temel koşulun anne sütü ile beslenme olduğu herkes tarafından biliniyor. Emzirme, her çocuğun yaşama en sağlıklı başlangıcını sağlamanın hayati bir parçası. Bebeğin ilk aşısı ve en iyi beslenme kaynağıdır. Ayrıca beyin gelişimini de destekler” diye konuştu.

“ANNE SAĞLIĞI İÇİN DE ÖNEMLİ”

Emzirmenin anne sağlığı için oldukça önemli olduğunu ifade eden Can, “Anne sütü ile beslenme bebek için sayısız faydalar sağlarken anne sağlığı için de önemli katkılar sunar. Bir yeni doğanın yaşamının ilk birkaç saati ve günleri sadece çocuk için değil aynı zamanda annelere başarılı bir şekilde emzirmeleri için gereken desteği sağlamak için de önemli bir penceredir. Dolayısıyla bu kritik zaman diliminin geçirildiği sağlık kurumlarına başarılı emzirme sürecinin başlatılmasında çok önemli sorumluluk ve roller düşüyor” değerlendirmesinde bulundu.

BEBEK DOSTU HASTANELER

Can, bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in teşviklerini şu şekilde anlattı:

“Dünya genelinde çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in sağlık tesislerini emzirmeyi daha iyi desteklemek için teşvik etmek amacıyla 1991 yılında başlattığı Bebek Dostu Hastaneler programı günümüzde tüm dünyada uygulanıyor. Bu programla birlikte “10 adımda başarılı emzirme” ilkelerinin uygulanması bebeğin anne sütü ile beslenmesini sağlarken, emzirmeyi özendirmeyi ve desteklemeyi amaçlanıyor. Ayrıca 2015 yılından bu yana hastanelerde yeni doğan yoğun bakım üniteleri için ayrıca “Bebek Dostu Yeni Doğan Yoğun Bakım” unvanları veriliyor.”

TÜRKİYE’DE UNVANI ALAN İLK ÖZEL ÜNİVERSİTE HASTANESİ

Sağlık Bakanlığı 2018 verilerine göre 1991’den günümüze kadar Türkiye’de 1273 Bebek Dostu Hastane, 89 Bebek Dostu Yeni doğan Yoğun Bakım unvanı alındığını vurgulayan Can, “Ülkemizde Bebek Dostu Yeni doğan Yoğun Bakım unvanını alan ilk özel üniversite hastanesi ise Medipol Üniversite Hastanesidir. Hem bebek dostu hastane hem de bebek dostu yeni doğan yoğun bakım unvanına sahip olmanın verdiği sorumluluğun farkındayız. Üstlendiğimiz bu sorumluluk bilinci ile ekibimizde çalışan hekim, hemşire ve ebelerimizle birlikte 2012’den bugüne kadar kurumumuzda doğan yaklaşık 30 bin bebeğin sadece anne sütü ile beslenmesi için çalıştık” ifadelerini kullandı.

GEBE OKULLARINDA EĞİTİM VERİYORUZ

Can, bu kapsamda hem hamilelere hem doğum yapan annelere düzenli olarak eğitimler verildiğini belirterek, “Kurumumuzun hem bebek dostu hastane hem de onun paralelinde bebek dostu yeni doğan yoğun bakımla ilgili politikaları bulunuyor. Bu politikalar ilgili tüm alanlarda hasta ve çalışanlarımızın görebileceği yerlere de asıldı. Hazırladığımız bu politika doğrultusunda tüm çalışanlarımıza özel olarak eğitim veriliyor. Eğitimli çalışanlarımız tarafından gebelere kadın doğum polikliniğinde, annelere ise kadın doğum katlarında anne sütüne teşvik ve emzirme konularında kapsamlı eğitimler veriliyor. Ayrıca gebe okulu programında da emzirme konusu detaylı olarak anlatılıyor. Emzirilen bebeklere biberon, emzik gibi emmeyi reddetmeye neden olan araçlar verilmemesi konusunda aileler bilinçlendiriliyor. Taburculuk sonrasında annenin emzirme sorunları yaşadığında neler yapması gerektiği ve nasıl destek alabileceği konusunda rehberlik ediliyor” bilgisini verdi.

ANNE VE BEBEK 24 SAAT BİR ARADA

Meryem Can, doğum sonrası anne ve bebek arasındaki ilişkinin güçlenmesi için yaptıkları çalışmaları ise şu şekilde aktardı:

“Yeni doğan bebeklerin doğumdan hemen sonra anneleri ile ten tene temasları sağlanarak meme ile ilk buluşmaları gerçekleştiriliyor. Anne ve bebeğin 24 saat bir arada kalmaları sağlanıyor ve bebeğin her istediğinde anne sütü ile beslenmesi teşvik ediliyor. Tıbben gerekli görülmedikçe hiçbir bebeğe anne sütü dışında beslenme ürünü verilmiyor. Ayrıca hastanemizin her sahasında uluslararası mama kodu benimseniyor ve uygulanıyor. Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde de bebeklerin sadece anne sütü ile beslenebilmeleri, anne sütünün devamlılığının sağlanması ve taburculukta bebeğin anneyi emerek evine gönderilmesi için anne sütünü teşvik ve emzirme politikalarımız uygulanıyor. Bebeklerin yaşamlarının ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmesi, iki yaş ve ötesine kadar anne sütü almaya devam etmesi için yürüttüğümüz tüm çalışmaları gelecekte de devam ettirmek için tüm Medipol Üniversitesi Hastanesi çalışanları olarak tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."