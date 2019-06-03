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Bayramda yemeklerinizi yavaş yiyip iyi çiğneyin

RAMAZAN ayının ardından, bayramda aşırı tatlı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut, “Yavaş yemek ve iyi çiğnemek yediklerinizin glisemik indeksini düşürür” dedi. Ramazan...

Bayramda yemeklerinizi yavaş yiyip iyi çiğneyin
RAMAZAN ayının ardından, bayramda aşırı tatlı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut, “Yavaş yemek ve iyi çiğnemek yediklerinizin glisemik indeksini düşürür” dedi.

Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesi ile birlikte oruç tutma süresi bu yıl da uzun oldu. Uzun süre aç kalma sonucu iftarı ağır yemeklerle yapanlar kilo alma problemiyle karşı karşıya kaldı. Bayramın da tatlı tüketimi nedeniyle riski olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Öğretim Üyesi Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut önemli uyarılarda bulundu.

“GÜNDE BİR SODA İLE DENGEYİ SAĞLAYIN”

Havaların ısınmasıyla birlikte bayramda bol su içilmesi tavsiyesinde bulunan Uzm. Diyetisyen Ayşe Özkarabulut, “Günde bir soda içerek tuz dengesini sağlayın. Fiziksel aktivitelerde bulunmayı ihmal etmeyin. Fazla çay ve kahve mide problemlerine ve çarpıntıya sebep olacaktır. Tatlılara hayır diyebilmeliyiz. Kalp damar hastalığı, hipertansiyonu, mide problemleri olan kişilerin yememeleri yerine az miktarda sütlü tatlı tüketebilirler” diye konuştu.

“POSALI BESLENMEYE DİKKAT EDİN”

Türk sofralarının vazgeçilmezi börek, sarma dolma ve tatlıların glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler olduğuna dikkat çeken Uzm. Diyetisyen Özkarabulut, “Bu yiyecekler şekeri hızla yükseltirler. Posa yönünden zengin  beslenmek, yavaş yemek, iyi çiğnemek glisemik indeksini düşürür” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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