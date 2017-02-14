Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

Batman'da bir kadın 40 yıllık eşine böbreğini verdi

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - DÜNYA bugün sevgililer gününü kutlarken, Batman'lı 11 çocuk annesi 55 yaşındaki Medine Tekin, diyabet hastalığı nedeniyle iki böbreğini kaybeden 40 yıllık eşi 63 yaşındaki Ali Tekin'e bir böbreğini...

Batman'da bir kadın 40 yıllık eşine böbreğini verdi

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - DÜNYA bugün sevgililer gününü kutlarken, Batman'lı 11 çocuk annesi 55 yaşındaki Medine Tekin, diyabet hastalığı nedeniyle iki böbreğini kaybeden 40 yıllık eşi 63 yaşındaki Ali Tekin'e bir böbreğini verdi. Medine Tekin, böbreğini verdiği eşinin kendileri için fedakarlıklarının çok olduğunu belirtirek, "Böbrekleri iflas etti, organ bağışında bulunmak görevimdi. Şimdi de yatalak durumda. İyileşirse onunla birlikte umreye gitmek istiyorum" dedi.
Batman'da PTT'den emekli Ali Tekin'in, diyabet hastalığı nedeniyle iki böbreği de geçen yıl iflas etti. Böbrek nakli bekleyen Ali Tekin'e beklediği organ bağışı 40 yıllık eşinden geldi. Bağışçı olan Medine Tekin'in bir böbreği, geçen yıl Nisan ayında yapılan operasyonla Ali Tekin'e nakledildi. 
BİR BACAĞI DA KESİLDİ
Hastalığı nedeniyle böbreğinin yanı sıra sol bacağını da kaybeden Ali Tekin şunları anlattı:
"Geçen yıl Nisan ayında İstanbul'da böbrek nakli oldum. Sağlığıma kavuştum. Ancak diyabet nedeniyle bir süre önce sol ayağım kesildi. Şimdi de sağ ayağımda yaralar oluştu. Yatalak durumdayım. Eşim Medine sayesinde toparlanmaya çalışıyorum. Bugün sevgililer günü. Her şeyden önce yanımdan ayrılmayan ve sağlığım için her türlü fedakarlığı yapan eşime sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgi fedakarlıktır. Eşime sevgim her geçen gün artıyor. Sürekli gözümün önünde olmasını istiyorum. Eşimle artık bir can oldum. OnunLA hiç bir zaman tartışmadım, her zaman yanında oldum."
'ONUNLA UMREYE GİTMEK İSTİYORUM'
Medine Tekin ise, eşinin 40 yıl boyunca kendisine ve çocuklarına baktığını belirterek,  "Eşimin bize fedakarlıkları çok oldu. Emekli oldu. Şimdi sıra bende. Böbrekleri iflas etti, organ bağışında bulunmak görevimdi. Şimdi de yatalak durumda. İyileşirse onunla birlikte umreye gitmek istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.