Başvurudan 3 gün sonra böbrek nakli oldu

ÇANAKKALE'de 10 aydır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 57 yaşındaki İhsan Özbilen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurduktan 3 gün sonra gerçekleştirilen organ nakli ile sağlığına kavuştu.Çan İlçesinde 10 aydır böbrek yetmezliği yaşayan İhsan Özbilen, bir hafta önce ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne organ nakli için başvurdu. Nakil için beklemeye başlayan İhsan Özbilen'e, 3 gün sonra, geçen 11 Mayıs'ta organ nakil merkezinden müjdeli haber geldi. Bursa'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 87 yaşındaki Adviye Korkmaz'ın sol böbreği aynı gün içinde ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil ekibi tarafından Özbilen'e nakledildi.ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Hastamız 10 aydır diyalize giriyor. Kendisiyle ilk görüşmemiz Çan'da diyaliz merkezinde oldu. Görüşmemizde nakillere tekrar başladığımızı, kaydı varsa buraya alınmasını rica ettik. Kaydını aldırdı. Kayıttan 3 gün sonra Bursa'dan bize bir haber geldi. Bir hastanın beyin ölümünün gerçekleştiği ve sıranın bizde olduğu söylendi. Hastalarımızı belirledik. İlerleyen saatlerde uygun doku tipi olmadığı için ikinci böbreğin de bizde kaldığı haberi geldi. Bu bizim için bir ilkti. Biz genelde tek böbrek ile günü bitiriyorduk. Aynı anda iki böbrek nakli yapabilme becerisine sahip olduk. İhsan Özbilen'in de başvurduktan üç gün sonra böyle bir şansı oldu. Çıkan ilk sol böbreği naklettik. İdrar çıkışı gayet iyi" dedi.Başvurduktan 3 gün sonra böbrek nakli olduğunu belirten İhsan Özbilen, "İnşallah sağlığıma kavuşacağım. Hiç kimse çekinmesin, müracaatını yapsın" diye konuştu.3 YIL SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTUÇanakkale'de 2 yıl önce hizmet vermeye başlayan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde aynı gün içinde gerçekleştirilen ikinci organ nakli ile 3 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren ve 1 yıldır böbrek nakli bekleyen 66 yaşındaki Bayram Elmaz, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil ekibi tarafından takılan sağ böbrek ile eski sağlığına kavuştu. Bayram Elmaz'ın böbrek nakli sonrası ilk işi kana kana su içmek oldu.

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