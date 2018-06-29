Başında 1 kiloluk kitleyle doğan bebek ameliyat edildi

HATAY'da sezaryenle dünyaya gelen erkek bebeğin başının arkasındaki yaklaşık 1 kiloluk kitle, ameliyatla alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan ve 7'nci çocuğuna hamile olan anne, sancılarının artması ve riskli doğum nedeniyle Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Anne, hastanede sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak, bebeğin başının arkasında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İskenderun Gelişim Hastanesi'ne sevk edilen bebek ameliyata alındı. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan tarafından yapılan ameliyatla bebeğin başındaki kitle alındı.

Op. Dr. Koparan, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Bu tür vakaların çok nadir görüldüğünü belirten Op. Dr. Mehmet Koparan, şunları söyledi:

"Bebek, anne karnındayken bu rahatsızlık biliniyor ve bilindiği için de doğumu sezaryenle gerçekleştiriliyor. Sezaryen doğumun sonrasında bebek, başındaki kitlenin büyük olması ve içinde beyin dokularının olması dolayısıyla, merkezimize yönlendiriliyor. Bebek getirildiğinde; yaklaşık 3 kiloya yakın kendi ağırlığı, 1 kiloya yakın da başının arkasındaki kitlenin ağırlığı vardı. Bu vaka, her 5 bin canlıda bir görülen hastalıklar grubudur. Bu kesenin bir kısmında beynin üretmiş olduğu su bulunuyor. Bir kısmında 'meninks' dediğimiz beynin farklı bir kısmı olabiliyor. Bir kısmında beynin kendisiyle birlikte, diğer elemanlar görülebiliyor. Diğer bir kısmında ise beynin su üreten ve suyu depolayan 'ventrikül' diye adlandırdığımız mevcut gruplar var. Genelde bu tür hastalar, arka tarafta bulunan beyin sapı solunumu sağlayan bölge olması dolayısıyla, ameliyat yapılsa da, ameliyat sonrası sonulum yetmezliğinden kaybediliyor. Başarılı bir ameliyat sonrası bebeği yoğun bakıma aldık ve 8 saatlik takibin ardından, bebeği makineden ayırıp, kendi solunumu altında takibimizi sağladık. Takiplerimiz ve tedavimiz şu an sorunsuz devam ediyor. İlerleyen dönemlerde çocuk doktorumuzun önerilerinin ardından, bebeği ailesine teslim edeceğiz."



FOTOĞRAFLI