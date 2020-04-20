Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı.. Erdoğan, telekonferansla yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışını videokonferansla yaptı. Koronavirüs tehtidinden dolayı açılışa videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

HASTANEDEKİ YATAK KAPASİTELERİ

Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

AKILLI SOLUNUM CİHAZLARI

En son teknolojilerle donatılmış ve izole edilmiş erken tanı ve tedavi merkezinin ilk açılan bölümleri bin 35 yatak kapasitesine sahip. Erken tanı ve tedavi merkezinde kullanılmak üzere kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı solunum cihazları Rönesans tarafından Türkiye'ye getirildi.

TAMAMI 2 BİN 682 YATAK KAPASİTELİ

Tamamı 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip, günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye başlayacak hastanenin diğer bölümlerinde 24 saat esasına göre çalışmalar yürütülüyor. Koronavirüs hastaları için hizmete açılan bölümlere, 155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesi yerleştirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİSMİK İZOLATÖRLÜ BİNASI

Hastane 458'i yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Ayrıca 2 bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğine sahip.

10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Türkiye'nin yüz akı hastane 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak.