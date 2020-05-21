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Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi çalıdı... Japonya'dan Türkiye’ye Avigan sözü!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katılmıyla açıldı. Abe, corona virüsle mücadelede Türkiye'yle işbirliği yapacaklarını belirterek, "Japonya’da geliştirilen ve virüse umut olabilecek Avigan ilacından Türkiye’ye de bağışlayacağız" dedi.

SAĞLIK 21.05.2020, 16:49 21.05.2020, 17:21 Murat Aydın
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Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi çalıdı... Japonya'dan Türkiye’ye Avigan sözü!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katılmıyla açıldı. Abe, corona virüsle mücadelede Türkiye'yle işbirliği yapacaklarını belirterek, "Japonya’da geliştirilen ve virüse umut olabilecek Avigan ilacından Türkiye’ye de bağışlayacağız" dedi.

İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılmış ve yalnızca corona virüsü hastaları tedavi altına alınmıştı.

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastane; 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane 10 bloktan oluşuyor.

Kamu Özel İş Birliği modeliyle yapılan, aralarında Japon Devlet Bankası JBIC ve kredi verenlere sigorta sağlayan Japon devlet kuruluşu NEXI'nin de bulunduğu 9 farklı global finans kuruluşunun desteklediği hastane 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alan sahip.

KOCA: BU YATIRIMLARIN ÖNEMİNİ SALGINDA ANLADIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe’den öncesi bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Başakşehir ile birlikte 11’nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz. Covid 19 salgınıyla mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk” dedi.

ABE: AŞININ ADİL DAĞITIMI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Törene video konferans yöntemiyle katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, corona virüsle mücadelede Türkiye’yle işbirliği yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

* Türkiye, Erdoğan'ın güçlü önderliğinde corona virüsle mücadele etti. Japonya'da geliştirilen ve virüse umut olabilecek Avigan ilacından Türkiye'ye de bağışlayacağız. Corona virüsüyle mücadelede uluslararası yardımlaşma çok önemli. Aşı çalışmaları ve bulunduktan sonra adil dağıtımı bizim için çok önemlidir.

* Japonya’da corona virüsü salgınından etkilenen ülkelere yardım etmek için sağlık sistemini güçlendirmeye ve ekonomik faaliyetlerinin canlandırılması için kredi paketleri hazırdır. Çeşitli alanlarda Türkiye’yle işbirliği yapmak isteriz.

* Sayın Erdoğan, bana törene katılmam için nazik bir davette bulundu. Küresel sorun olan corona virüsü nedeniyle İstanbul’u ziyaret etmem mümkün olmadı. Ama buradan katılabilmekten mutluluk duyuyorum. Ne kadar uzakta da olsam kalbim Erdoğan ve Türkiye’yle beraberdir.

* Bu hastanede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. En son teknolojiyle donanmış en büyük hastanelerden biridir. Hastanenin aslında haziranda hayata geçmesi planlandığını biliyorum. Sayın Erdoğan’ın çabalarıyla açılışın erkene alındığını, bir kısım corona virüsü vakaları için kullanıldığını biliyorum.

ERDOĞAN: TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNA YENİ BİR HALKA EKLİYORUZ

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’den sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:

* Bu hastanenin ülkemize milletimize hayırlı olmasını istiyorum. Yüklenici firmadan, işçiye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk- Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. İsmini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. İsmi ile uyumlu olması için hastanenin etrafını çam ve sakura ağaçları ile donattık. Bunlar bizim dostluğumuzu sembolize eden adımlar oluyor. İstanbul’un gurur abidesi olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık.

* Bu hastane Türk ve Japon işbirliğinin bir dayanışmasıdır. Bu hastane büyüklüğü ile şimdiden dünyanın en büyük hastaneleri arasına girmiştir. 2682 yatağı, 782 klinik odasıyla corona virüsüyle mücadelede kritik bir rol oynayacaktır. Tam kapasitede 35 bin günlük hasta kapasitesine sahip. Üç helikopter pisti de bulunuyor.

* Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında birçok ülkenin zorluk çektiğini görüyoruz. 80’i aşkın ülkeye destek gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz. Bu bizim insani ve vicdani görevimizdir. Türkiye ve Japonya örnek bir mücadele sergiliyor.

ÇAM TÜRKİYE’Yİ, SAKURA JAPONYA'YI TEMSİL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanenin ismiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Çam bizi temsil etsin dedik, sakura da Japonya’yı. İş birliğiyle inşa ettiğimiz hastanede bu isim bir sembol olarak kalsın istedik.

#CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan #JAPONYA Başbakanı Shinzo Abe #Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi
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