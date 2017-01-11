Başağrısı ve bilinç kaybı hafife alınmamalı

KAYSERİ, () - BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hıdır Özer, "Beyin tümörleri ya da kistleri, çocuklarda, gençlerde ve yaşlılarda görülebiliyor. Başağrısı, kusma, nöbet geçirme ve bilinç kaybı olan kişiler mutlaka beyin cerrrahi doktorları tarafından muayene edilmeli, gerekli tetkikler ve müdaheleler yapılmalı" dedi.

Kayseri'de özel bir hastanede görevli Opr. Dr. Hıdır Özer, 4 ay önce hastaneye başvuran ve kontrolleri yapılan 73 yaşındaki Niyazi Duman'ın beyin tümörü tanısıyla takibe alındığını ve ameliyat önerildiğini, ancak hastanın ameliyat olmak istemediğini kaydetti. Aradan geçen sürede durumu ağırlaşan ve başağrısı, bulantı, kusma, nöbet geçirme şikayetleriyle yeniden hastaneye başvuran Duman'ın ameliyata alındığını belirten Op. Dr. Özer, "Hastamız, yapılan muayeneler sonucunda mikrocerrahi yöntemi ile ameliyat edildi ve beynindeki tümör alınarak kisti boşaltıldı. Bir gece yoğun bakımda kalan hastamız, servise alındı ve 3 gün sonra da taburcu edildi. Ameliyat çok iyi geçti. Beyin tümörleri ya da kistleri, çocuklarda, gençlerde ve yaşlılarda görülebiliyor. Gerek çocukluk çağında gerekse yetişkinlerde başağrısı, bulantı, kusma, nöbet geçirme ve bilinç kaybı olan kişiler, mutlaka Beyin Cerrrahi doktorları tarafından muayene edilmeli gerekli tetkikler ve müdaheleler yapılmalıdır" diye konuştu.

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