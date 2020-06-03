Bakan Koca’dan Normalleşme ile ilgili flaş açıklama

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronvirüs ile ilgili ikinci dalgayı beklemediklerini söyledi. Ülkedeki güncel korona verileri de açıklayan Koca, 867 yeni vakanın olduğunu ve 24 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan bugün yapılan test sayısına dikkat çeken Koca, "Bugün toplam test sayısı 52 bin 305. Son 3 haftada en yüksek test sayısı yapıldı" dedi.

Bilim Kurulu, korona virüsüyle ilgili başlatılan yeni süreç sonrasında ilk kez toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca, açıklamalarda bulundu.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdiğini ifade eden Koca, “Bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Ülkemizde nihai sonuca yaklaşacağımız bir hayat için planlı adımlarla ilerliyoruz. 1 Haziran itibariyle başta sağlık olmak üzere önemli bir süreçtir. Ülkemiz bu süreci az hasarla aşan nadir bir ülkedir, şartlardan az etkilenmiştir. Tedbirlere uymanın muntazam bir şekilde sürdürmek bu bakımdan da büyüktür” dedi.

MASKE UYARISI

Yeni sürecin başlamasıyla birlikte vatandaşların özellikle maske konusunda rahat davrandığını ifade eden Koca, “Maskesini kuralına uygun olarak takmayan vatandaşlarımıza ricam konunun ciddiyetini hatırlamalıdır. Covid-19 salgını nedeniyle bugüne kadar 4 bin 585 hastamızı kaybettik. Maske ve mesafe uyulması gereken tedbirlerdir. Maske sosyal mesafenin ihlali için gerekçe olmalıdır. Maske kullanımı daha yaygınken, mesafe kuralına uyulmadığını, bazı durumlarda bu kurala uymanın zor olduğunu biliyoruz. İş yerinde, restoranlarda tedbirlere uymalıyız. Otobüste kurallara uymalı, maske takmalıyız. Pazar yerine giderek, kurallara uyumu kontrol etmeli, en sakin durumu görmeliyiz” dedi.

İKİNCİ DALGA AÇIKLAMASI

Türkiye’de ikinci bir dalgayı beklemediklerini vurgulayan Koca, “Bugüne kadar toplum olarak büyük bir feraset gösterdik. Mevcut şartlarda ferasetinizi de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki, ikinci dalga beklemiyoruz. Bakanlığımız sağlık ordumuz adına yürekten teşekkür ediyor” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye’deki güncel verileri de açıklayan Koca, “Bugün toplam test sayısı 52 bin 305. Son 3 haftada en yüksek test sayısı yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 867, vefat sayısı 24, iyileşen vaka sayımız 931. Yoğun bakım hasta sayımız 612, entübe hasta sayısı ise 261. Yani son 3 haftadan bu yana entübe ve yoğun bakım hastamızın düştüğünü görüyoruz” dedi.

VATANDAŞLARI UYARDI

Vatandaşlara tedbirler konusunda uyarıda da bulunan Koca, “Tedbirlere uymadığımız takdirde, hayatın normalleşmeye başlayan her alanı, risk alanı haline gelecektir. Demek ki, hastalık yayılım açısından daha gizli bir hale sahiptir. Kontrollü sosyal hayat dönemi için, rehberlerden bahsettim. Ana başlığı, salgın yönetimi ve çalışma rehberidir. Farklı sektörlerdeki üretim yerleri ve iş yerlerinden başlayarak, spor ve AVM’lere kadar, tüm çalışanların ve müşterilerin uymaları gerekenleri yazmaktadır” dedi.

“3 SAATTEN FAZLA KALMAYIN”

Toplu alanlarla ilgili de önemli uyarılarda bulunan Koca, “AVM girişlerinde kalabalık önlenmeli, mesafe kuralına göre düzenleme yapılmalı, girişlerde ateş ölçümü yapılmalıdır. Tüm iş yeri ve kapalı ortamlara girişlerde, bunların uygulanması gereklidir. AVM’de aynı anda bulunan çalışan ve müşteri sayısı belirlenmiştir, işveren tedbir almalıdır. AVM’lerde maske ve mesafe kullanımına uyulmalıdır. Sizden ısrarlı bir isteğimiz var, AVM gibi ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın” ifadelerini kullandı.

AŞI ÇALIŞMALARINDAN SON DURUM NEDİR?

Açıklamaların ardından Koca, basın mensuplarının sorularını cevaplayan Koca şu ifadeleri kullandı;

*Aşı konusunda biliyorsunuz, bir çağrıya çıkmıştık. Bu anlamda Türkiye’de ülkemizde şu an toplam ilaç ve aşı anlamında 22 üniversite ve merkezin çalışması var. Hayvan deneyi aşamasına gelen 4 merkezimiz var.

*Rusya ile görüştüğümde, aşı çalışmalarının özellikle hayvan çalışmalarının sonlarına doğru geldiklerini, biliyorsunuz aşıları özellikle insan çalışması, klinik çalışma dönemi önemli.

*Klinik çalışmayı bir başka ülkede de yapmanız gerekiyor. Bu nedenle Rusya’yla geliştirdiğimiz aşıları karşılıklı klinik çalışmaları yapabileceğimizi karar bağladık.

*Bilim Kurulumuz geçen hasta Rus heyetiyle bir araya gelmişlerdi, yarın ikincisi yapılacak. Bugünden sonra daha sonra yoğunlaşacak. Rusya’da sentez çalışmasına geldiklerini, üretim safhasına geldiğini ancak hastalarda kullanımının bir hafta önce başlatıldığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

*Sokağa çıkma kısıtlaması, bildiğiniz gibi daha çok özellikle en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uyguladığımız bir durumdu.

*Önümüzdeki dönemde sokağa çıkmayla ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa, o durumda gerektiğinde illerde her zaman karar almak olabilir. Bilim Kurulunun böyle bir önerisi oldu. Gerektiğinde iller bazında, vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir.

*65 yaş üstü ve 18 yaş altı gençlerimizle ilgili ise, en çok fedakarlık gösterenler onlar oldu. Hala sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan, büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimiz ise haftada iki gün şekilde uygulanıyor.

“GELECEK HAFTA NETLEŞİR”

*Bilim Kurulunda gündeme geldi. Daha çok büyüklerimizin sorunları nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şekilde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur, bakanlar kurulunda da gündeme gelmiş, açıklanmış olur.

*Bir düzenleme yapılması gündeme geldi, gelecek hafta netleşir. Büyüklerimizin ve gençlerimizin bu fedakarlığına son vermek, bizim, yani 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılı.

HASTANELERE GİDİLEBİLİR Mİ?

*Süreçte yine benzer şekilde, zorunlu olmadıkça hastanelere ve sağlık kuruluşlarına müracaat edilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Hastanelerin riskli olduğunu biliyorsunuz.

*Randevu sistemiyle polikliniklerin başlamasını uygun gördük. Orada kalabalık oluşturmadan, poliklinik düzeninin oluşturulmasını esas aldık. Daha önce acil oranımız yüzde 30’lardaydı, bu oran bu kadar olmadığını gösterdi.

*Gerekli olduğu zaman mutlaka müracaat edelim, ancak randevu yani MHRS üzerinden yapalım. Gerekli olmayan bir şey söz konusuysa, sağlık kuruluşlarına gitmeyelim.

*İhtiyacı olan, müdahale yapılması gereken hastamıza zaman ayırıp, bulaşma sistemini en aza indirgeyen sistemle bu dönemi götürelim istiyoruz. Hastanelerde uyulması gereken kurallar yayınlandı, vatandaşlar da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa memnun ve başarılı oluruz.

HASTANELERİN DOLULUK ORANI NEDİR?

*Her geçen gün vaka sayımız, vefat sayımız, entübe ve yoğun bakım sayımız düşmeye devam ediyor. Bizim şu dönemde tedbirlere uymamız son derece önemli. Biz hastaneler olarak ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz.

*Doluluk oranlarımız ciddi derecede düştü. Bu ikincil dönemde, maske, mesafe ve el hijyenine önem vererek bu dönemi başarıyla tamamlamak zorundayız.

*Değilse, başa dönme durumumuz söz konusu olabilir. Bu kadar başarı elde ettiğimiz bu noktada, yeni dönemi yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor ve bunu da başarabileceğimizi biliyorum.

KÖK HÜCRE UYGULAMASI SON DURUM NEDİR?

*Kök hücreyle ilgili uyguladığımız epey vakamız oldu. Sonuçlarını yakında yayınlarız. Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Devam etmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Yayınlandığında bunu ortaya koyarız.

*Plazmada ise yarar görüyoruz, uygulamaya devam ediliyor. Önümüzdeki dönemde plazmadan daha yoğun fayda sağlamak için immunoglobulinsden yararlanarak önümüzdeki dönemi şekillendirmek istiyoruz.

*Yeni bir dalgalanma söz konusu olursa, 1 ya da 1,5 ay sonra bizim pasif aşı dediğimiz immünoglobülins ile aşıyı sentezlemiş oluruz.

YENİ PERSONEL ALINACAK MI?

*Pandemi döneminde 32 bin kişi almıştık. Yeni açılan yeni hastanelerimiz için de 3 bine yakın personel alımı olacak. Önümüzdeki dönemde açılışını yapmayı düşündüğümüz hastanelerimiz var. Hastanelerin ihtiyacına göre bu alımlar, bu yıl içinde yapılmış olacak.

MESLEK HASTALIĞI SAYILACAK MI?

*Corona virüsünün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına ilişkin çalışmamız var. Çalışma Bakanıyla görüşme sonrası açıklama yapılmış olur. Şu anda kesin bir şey söylemem doğru olmaz.

SINAV AÇIKLAMASI

*Sınavlarla ilgili uyulması gereken kuralları Bilim Kurulu belirledi, ilgili yerlere de gönderildi. Gençlerimiz için maskeli gitmelerini ama sırasına oturduğunda eğer mesafe kuralı da uygun sağlandıysa, maskenin çıkarılmasını Bilim Kurulu uygun gördü. Bütün kuralları hem ÖSYM’ye hem YÖK’e hem de ilgili kuruluşlara gönderdik.

MÜLTECİLERDE CORONA TEDBİRLERİ NE DURUMDA?

*Suriyeli sığınmacılarımızda da olağanüstü bir Covid-19 oranının olmadığını biliyoruz. 4 milyona yakın mültecinin olduğu Türkiye’de bunun kontrol altına alınması son derece önemli.