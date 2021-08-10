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Bakan Koca’dan, 16 il için kritik Covid-19 uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güncel korona virüs verilerini ve il il aşılama oranlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Koca; d 16 il için kritik uyarıda bulundu.

SAĞLIK 10.08.2021, 03:50 Murat Aydın
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Bakan Koca’dan, 16 il için kritik Covid-19 uyarısı

Dünya de yeni varyantların ortaya çıktığı günlerde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı.

Güncel verilerin yanında salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgilerin de yer aldığı tabloda 3 il daha maviye döndü.

Ankara, Ordu ve Hakkari, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi.

16 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, 16 ile dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

- Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19'a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van'la Şırnak'tan %75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz.

- Ankara Covid-19’a karşı %75’i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı

- Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu'nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar.)

#covid 19 #koranavirüs #SağlıkBakanı #fahrettin koca #aşı
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