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Bakan Koca: Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok

SAĞLIK 24.01.2020, 15:40
Bakan Koca: Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok
SAĞLIK Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili "Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok" dedi. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. Koca, tüm dünyanın gündeminde Çin'den yayılan virüsün sebep olduğu hastalık tablosu olduğunu söyledi. Bakan Koca, bölgeden son dönemde bildirilen zatürre vakalarına sebep olan virüsün, koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmemiş yeni bir alt tip olduğunu bildirdi.
Havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıkları bu süreçte tamamladıklarını söyleyen Koca, şöyle konuştu:
"Dünya Sağlık Örgütü, bu virüsle ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmek için erken olduğunu kaydetti. Ancak biz, virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine, çarşamba günü bakanlığımızda Bilim Kurulu'nu toplayarak, risk değerlendirme toplantısı yaptık ve kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık."
Bakan Koca, liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulundurduklarını hatırlatarak, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye koyduklarını ayrıca karantina odaları ve negatif basınçlı sedyelerin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır olduğunu kaydetti.
'ŞU ANA KADAR ŞÜPHELİ BİR VAKAYA RASTLAMADIK'
Koca, Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen yolcuların, uçaktan inişte termal kameralarla taramasına başladıklarını ifade ederek, "Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık. Sıradan bir grip de ateş başta olmak üzere benzer bulgulara sebep olabilir. Bu noktada basın mensuplarımızdan istirhamımız, bu haberler konusunda sorumlu davranmaları ve şüpheli durumlarda tıbbi neticeyi beklemeden acele haberler yapmamalarıdır. Sağlık Bakanlığı olarak halk sağlığını ilgilendiren her konuda, son derece açık şekilde kamuoyuna uyarılarımızı yapıyoruz. Bu açıklamaları, elbette neticelerimizi kesinleştirmek koşuluyla, mümkün olan en hızlı şekilde yapıyoruz" dedi.
'ÇİNLİ KADIN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ'
Sağlık Bakanı Koca, çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişinin, Vuhan'dan geldiğinin öğrenilmesi üzerine tedbiren diğer hastalardan izole edildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte, seyahat öyküsü nedeniyle biz bunu 'şüpheli vaka' olarak kabul ettik. Kadın hasta ileri tetkikler için Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edilerek negatif basınçlı izolasyon odasında gözlem altına alındı. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya, belirtiye rastlanmadı. Nitekim dün kafiledeki diğer yolcular, uçakla ülkelerine döndüler. Bu yolcuyu ise her ihtimale karşı 36 saat gözetim altında tuttuk. Bu süre zarfında klinik bulgularında herhangi bir bozulma görülmedi. Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah kendisini ambulans uçakla, sağlık personelimiz eşliğinde Çin'e gönderdik. Dünya Sağlık Örgütüne de numuneler iletilecek. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da biz, bulaşıcı hastalık izleme ve tespit prosedürlerimiz gereğince bu kişinin yakın temasta olduğu herkesi taramadan geçireceğiz. Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz ve en ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok."
'ŞÜPHELİ DURUMLARDA MUTLAKA SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURUN'
Bakan Koca, hastalığın enfeksiyon belirtilerinin ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü olduğunu kaydederek, "Daha ciddi vakalarda enfeksiyon zatürreye, ciddi akut solunum sendromuna veya böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü bugün hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Ancak bölgeye seyahat etmiş olanların, semptomlar konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Her türlü virüs ve bakterilerden korunmak için kişisel hijyen kurallarına riayet etmek gerektiğini, ellerin sık sık normal bir sabunla yıkanması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Son birkaç haftada Çin'e seyahat etmiş olanlarda veya şüpheli bir temas sonrasında ateş, öksürük veya nefes darlığı şikayetleri ortaya çıkarsa, vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz. Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

 

 

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