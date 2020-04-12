Bakan Koca, Türkiye’deki son Koronavirüs vaka sayısı 57 bine yaklaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü (11 Nisan) vaka sayısının 4 bin 789, vefat sayısının da 97 olduğunu duyurdu. Böylece Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı da bin 198 oldu.
Türkiye’de ilk vakası 11 Mart'ta görülen Koronavirüs, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 789, vefat sayısının da 97 olduğunu duyurdu. Böylece Koronavirüsü nedeniyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı da bin 198 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen güncel Koronavirüs vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 35 bin 720 test yapıldığını açıklayan Koca, yeni 4 bin 789 vaka tespit edildiğini belirtti.
97 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Koca, Koronavirüs nedeniyle bugün 97 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti. Açıklanan bu son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı da bin 198 oldu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016