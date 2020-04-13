Bakan Koca, Türkiye’deki son corona virüsü vaka sayısını açıkladı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart'ta görülen Koronavirüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 93, vefat sayısının da 98 olduğunu duyurdu. Böylece corona virüsü nedeniyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı da bin 296 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 34 bin 456 test yapıldığını açıklayan Koca, 4 bin 93 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

98 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle bugün 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade eden Koca, iyileşen hasta sayısının da 3 bin 957’ye yükseldiğini duyurdu.

Açıklanan bu son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı da bin 296 oldu.