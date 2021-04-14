Bakan Koca paylaştı: Koronavirüs risk haritası büyüyor... 79 ilde arttı, 2 ilde azaldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında kısmi kapanma dönemine geçildiğini duyurmuştu. Koronavirüs vaka sayıları ülke genelinde hızla yükselirken son verilere göre sadece iki ilde azaldı. İstanbul'da ise vaka sayısı 591,45'ten 804,97'ye çıktı. Önceki hafta en çok Kovid-19 vakası görülen iller sıralamasında zirvede yer alan Samsun, Ardahan'la birlikte bu hafta azalış görülen iki ilden biri oldu. İşte koronavirüste son durum... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında vaka sayısı en fazla artan ve azalan kentleri duyurdu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 3-9 Nisan'ı kapsayan verilere göre, ülke genelinde 79 ilde Kovid-19 vaka sayısı artarken Samsun ve Ardahan'da azaldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 3-9 Nisan'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Çanakkale, Yalova, Kastamonu, Samsun ve Tekirdağ'da 100 bin kişideki vaka sayısı 600'ün üzerinde, Kırklareli ve İstanbul'da ise 800'ün üzerinde görüldü.

Vaka sayısı 518,33'ten 882,13'e yükselen Kırklareli, hem toplam vaka sayısı hem de vaka artışı bakımından ilk sırada yer aldı.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI, İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vaka sayısı en fazla artan ve azalan kentleri duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde.

ÜÇ BÜŞÜK ŞEHRİN VAKA ARTIŞ GÖSTERGESİ

Kırklareli'den sonra 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da rakam 591,45'ten 804,97'ye yükseldi. İstanbul, bu tabloyla üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

Ankara vaka sayısı bakımından geçen hafta 81 il arasında 29'uncuyken, bu hafta 25'inci sıraya yükseldi.

İzmir, üç büyükşehir arasında vaka sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldı ve 40'ıncı sıradan 42'nciliğe geriledi.

İKİ İLDE VAKA SAYISI AZALDI

Önceki hafta en çok Kovid-19 vakası görülen iller sıralamasında zirvede yer alan Samsun, Ardahan'la birlikte bu hafta azalış görülen iki ilden biri oldu. Samsun, 100 binde 678,72'den 645,17'ye gerileyen vaka sayısıyla bu hafta 6'ncılığa düştü.

Ardahan'da 185,11 olan 100 binde vaka sayısı bu hafta 5,2 azaldı ve 179,91 oldu.

İLLERE GÖRE VAKA ARTIŞ ARALIKLARI

Türkiye genelinde bir haftada 19 ilde 100 bin nüfusta Kovid-19 vakaları 1-50 aralığında arttı. Bu iller, Trabzon, Şırnak, Hakkari, Mardin, Van, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Gümüşhane, Tunceli, Diyarbakır, Uşak, Sinop, Bolu, Muş, Ordu, Karaman, Rize ve Denizli oldu.

Vaka artışları 32 ilde 50-100 aralığında görüldü. Bu iller Batman, Hatay, Amasya, Niğde, Burdur, Muğla, Bitlis, Artvin, Mersin, Adana, Karabük, Osmaniye, Konya, Aydın, Aksaray, Gaziantep, Kırşehir, Bingöl, Antalya, Kayseri, Kars, Sakarya, İzmir, Giresun, Kütahya, Tokat, Zonguldak, Afyon, Elazığ, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Iğdır olarak sıralandı.

100-200 aralığında vaka artışının yaşandığı 22 il ise Manisa, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kilis, Erzurum, Yalova, Malatya, Ağrı, Sivas, Nevşehir, Düzce, Bilecik, Kırıkkale, Erzincan, Ankara, Kocaeli, Bursa, Isparta, Eskişehir, Edirne ve Bartın olarak kayda geçti.

Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Çanakkale bir haftada 100 binde Kovid-19 sayısı 200-300 aralığında artan iller oldu.

Kırklareli ise vaka artışı 300'ün üzerindeki tek il olarak tabloda yer aldı.

VAKA ARTIŞI YALOVA'DA ENDİŞE OLUŞTURDU

Sağlık Bakanlığı’nca, Türkiye'nin risk haritasında çok yüksek risk ile ’kırmızı’ kategoride yer alan Yalova’da, 3-9 Nisan arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 690,82 olarak açıklandı. 8-14 Şubat haftasında vaka sayısı 75,17 olduğu açıklanan kentte, 2 ay içerisinde vaka sayısının yaklaşık 10 kat arttığı görüldü. Yalova, 3-9 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 690,82 vaka sayısıyla Türkiye’de dördüncü sırada yer aldı. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte yaşayanları tedirgin etti.

ŞIRNAK DA 'SARI'YA DÖNÜŞTÜ

Türkiye'de, 1 Mart günü başlayan kontrollü normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında en az vaka görülen illerin başında gelen, mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Şırnak, açıklanan son verilerle göre, 'sarı' kategorideki 'orta riskli' iller arasına geçti. Açıkladığı 'vaka oranı' haritasına göre 27 Mart - 2 Nisan verilerinde 100 bin kişide 23,43 yer alan ve Türkiye'nin en az vaka sayısına sahip olduğu kent olarak bilinen Şırnak'ta 3-9 Nisan verileri ise 32,17'ye yükseldi.

RAMAZAN'DALOKONTALAR VE KAFELER KAPALI

Koronavirüs risk haritası açıklandığından beri en az vaka yaşanan il olarak dikkat çeken Şırnak'ta, lokantalar ve kafeler ramazan nedeniyle gündüzleri kapalı olurken, iftar saatlerinde ise paket servis yapacaklar. Valilik koordinesinde oluşan ekipler ise iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.